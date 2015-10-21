搜尋關鍵字
在飛利浦，我們致力於透過創新讓世界更健康、更永續發展。我們的目標是在2025年前每年改善30億人的生活。我們的生態願景計畫是實現此公司願景的主要驅動力。
瞭解我們的創新解決方案，以克服全球社會的挑戰，同時推動事業成長。
全球永續發展頁面上的更多資訊
飛利浦投資於綠能環保技術的發展，透過讓消費者選用綠色產品，並加入我們的產品回收服務，讓消費者也能在日常生活中，對打造更加健康舒適的世界做出貢獻。我們採取行動，持續降低我們營運對環境帶來的衝擊，同時確保呵護健康的生態系統。
飛利浦在年報中公佈了2014年可持續發展活動的數據，年報中涵蓋了財務，社會和環保績效。
更多內容
我們運用基準測試訊息並研究外部指標，來幫助我們加強管理系統並提高永續報告的成效。多年來的傑出表現廣受各界肯定，我們對已有的成績引以為榮。
飛利浦永續經營獲獎及肯定
Read more about Philips’ progress in sustainability, our policies and EcoVision methodologies.
See infographic
Making the world healthier and more sustainable through innovation
Download brochure
Go to downloads page