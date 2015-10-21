主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

永續經營

永續發展

飛利浦有意義的創新

 

在飛利浦，我們致力於透過創新讓世界更健康、更永續發展。我們的目標是在2025年前每年改善30億人的生活。我們的生態願景計畫是實現此公司願景的主要驅動力。
更多關於生態願景資訊

我們的社會參與作法

 

瞭解我們的創新解決方案，以克服全球社會的挑戰，同時推動事業成長。

 

全球永續發展頁面上的更多資訊

 

 

我們的環保作法

 

飛利浦投資於綠能環保技術的發展，透過讓消費者選用綠色產品，並加入我們的產品回收服務，讓消費者也能在日常生活中，對打造更加健康舒適的世界做出貢獻。我們採取行動，持續降低我們營運對環境帶來的衝擊，同時確保呵護健康的生態系統。

 

全球永續發展頁面上的更多資訊

綜合年度報告

 

飛利浦在年報中公佈了2014年可持續發展活動的數據，年報中涵蓋了財務，社會和環保績效。

 

更多內容

 

 

獲獎及肯定

 

我們運用基準測試訊息並研究外部指標，來幫助我們加強管理系統並提高永續報告的成效。多年來的傑出表現廣受各界肯定，我們對已有的成績引以為榮。

 

飛利浦永續經營獲獎及肯定

Making the world healthier and more sustainable

 

Read more about Philips’ progress in sustainability, our policies and EcoVision methodologies.

 

See infographic

Philips’ approach to sustainability

 

Making the world healthier and more sustainable through innovation


Download brochure

Go to downloads page

Circular Economy


Philips’ transition to a Circular Economy

Philips’ journey

Read more about our activities on Guardian Sustainable Business

Rethinking the future


Our transition towards a circular economy.

Download brochure