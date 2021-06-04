飛利浦鼻毛修容刀是多功能裝置，可舒適地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。部分機型的刀頭配備雙面修剪組件，且刀片含有安全防護層，可確保刀片不會直接接觸到肌膚。因此您可以安全地剪短毛髮，輕鬆展現俐落外型，而無須擔心割傷或拉扯到毛髮。建議您在修剪眉毛時，務必將眉毛梳具裝上修整刀頭。如此可讓您將眉毛修剪至想要的長度。

觀看此影片，瞭解如何使用修容刀。如需更深入詳細的疑難排解指示，請參閱以下章節。