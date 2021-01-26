我的飛利浦吸塵器發出不尋常的聲音

如果您的飛利浦吸塵器發出不尋常的聲音，請參閱下列疑難排解建議，以解決此問題。

氣流阻塞 請檢查您的飛利浦吸塵器噴嘴、管線或軟管中是否有物體卡住。

有時候是由於裝置中的上述某個零件有物體卡住，因而阻擋了飛利浦吸塵器的部分氣流。若發生此情況，請先取出此物體再進行吸塵。

使用不同的配件 當您使用與平常不同的配件時，可能會注意到您的飛利浦吸塵器發出不同的噪音。

當您停用原本使用的配件時，請檢查吸塵器聲音是否恢復正常。如果是，則不必擔心噪音，因為這是正常現象。

吸力調節滑動蓋開啟 如果飛利浦吸塵器軟管上的吸力調節滑動蓋開啟，可能會導致裝置發出不尋常的聲音。

在此情況下，您可以關閉滑動蓋以避免不尋常的聲音。



濾網堵塞或未正確放置 如果飛利浦吸塵器的馬達或排氣濾網堵塞，可能會發出不尋常的聲音。

若要解決此問題，請清潔吸塵器的濾網。請參閱使用手冊，瞭解清潔濾網的具體方法。



吸塵器發出不尋常聲音的另一項原因可能是濾網未正確放置。在此情況下，請將濾網置於吸塵器內的正常位置。

集塵盒已滿 如果飛利浦吸塵器的集塵盒已滿，可能會導致產品發出不尋常的聲音。

請清潔集塵盒以解決此問題。如需如何清潔集塵盒的特定說明，請參閱使用手冊。