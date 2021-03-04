如果您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機會發出巨大或不尋常的雜音，請參閱下方成因與解決方案。
我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機發出噪音
水箱未完全插入
務請確認水箱已正確放置在機器內。若未適當插入，機器會吸入空氣而非水。
- 如為水箱位於機器正面的義式咖啡機，請務必完全推入水箱，確保正確插入。
- 如為水箱位於機器上方的義式咖啡機，請確保水箱下的區域沒有髒污、灰塵或咖啡豆。
機器內的空氣無法外流
空氣無法外流時，機器會發出很大的雜音，同時也會讓機器無法從水箱中取水。如要修正此問題，請依下列步驟操作：
1.關閉機器電源
2.清空水箱，並且取出 AquaClean 濾水器 (或任何其他濾水器)
3.水箱將裝滿水後放回原位
4.重新開啟機器電源。在機器加熱時，選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
如果您使用 AquaClean 濾水器，請依下列幾個額外步驟操作，以確保濾水器就緒且正確安裝可供使用：
1.甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2.將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3.將濾水器放回水箱內，在水箱中裝滿水
4.重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
注意：若您已使用 AquaClean 濾水器超過 3 個月，請更換濾水器，因濾水器可能阻塞。
沖煮裝置太髒，需要潤滑
若機器在沖煮咖啡時發出些許噪音，此為正常現象。然而，如果機器開始發出不尋常的雜音而非一般噪音，建議您清潔沖煮裝置，並加以潤滑。
請務必每週沖洗飛利浦/Saeco 義式咖啡機的沖煮裝置。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回
如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。