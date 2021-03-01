如果您的飛利浦義式咖啡機運轉時發生錯誤，出現紅色顯示畫面與圖示影像，同時顯示代碼數字，如 01、03、04、05、11、14 或 19。請於下方查閱錯誤代碼的意義，並且找出解決問題的方法。
注意：如果您的義式咖啡機顯示任何非上述的其他錯誤代碼，建議您與我們聯絡以取得進一步的協助，因為您的機器需要維修。
搜尋關鍵字
Article Published Date : 2021-03-01
如果您的飛利浦義式咖啡機運轉時發生錯誤，出現紅色顯示畫面與圖示影像，同時顯示代碼數字，如 01、03、04、05、11、14 或 19。請於下方查閱錯誤代碼的意義，並且找出解決問題的方法。
注意：如果您的義式咖啡機顯示任何非上述的其他錯誤代碼，建議您與我們聯絡以取得進一步的協助，因為您的機器需要維修。
顯示 E01 代碼代表研磨咖啡粉堵塞咖啡漏斗，造成咖啡研磨機無法正常運作。
如要修正此問題，請疏通堵塞的咖啡漏斗，並用吸塵器進一步加以清潔。請依下列步驟操作：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.移除沖煮裝置
3.打開預磨咖啡漏斗的蓋子，並將湯匙握把放入漏斗中。
注意：如果沒有預磨咖啡漏斗，請將湯匙握把從下方插入咖啡漏斗
4.上下移動握把，直到阻塞的咖啡粉掉落。可能需要稍微施力。
5.以吸塵器清除所有掉落的研磨咖啡
6.再將吸塵器置於咖啡漏斗出口上，並且用手包握住預磨咖啡漏斗。或可反向操作，將吸塵器置於頂端，以手包握住底部。
7.將沖煮裝置放回原位，開啟機器電源，沖煮一杯義式咖啡
8.沖煮完畢後，請檢查漏斗是否依然保持無咖啡粉的狀態。若非如此，請重複疏通堵塞的程序。
注意：
顯示 E03 代碼代表沖煮裝置太髒，以致無法正常運作。請沖洗沖煮裝置以解決此問題。請參閱下列清潔說明：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回
顯示 E04 代碼代表未正確裝入沖煮裝置。開啟機器檢修門，將沖煮裝置推入定位。正確裝入時，您會聽到「喀噠」一聲。
如要釋放機器內的空氣，請依下列步驟操作：
1.關閉機器電源
2.清空水箱，並且取出 AquaClean 濾水器或任何其他濾水器
3.水箱將裝滿水後放回原位
4.重新開啟機器電源。在機器加熱時，選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
如果您使用 AquaClean 濾水器，請依下列幾個額外步驟操作，以確保濾水器就緒且正確安裝可供使用：
1.甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2.將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3.將濾水器放回水箱內，在水箱中裝滿水
4.重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
顯示錯誤代碼 14 代表義式咖啡機過熱。如要修正此問題，請關閉機器電源，然後靜待 30 分鐘直到機器冷卻為止。
顯示錯誤代碼 11 或 19 代表機器需要一點時間，以便從運輸/室外溫度調整為室溫。冬季可能會更常發生此種狀況，特別是在天氣寒冷且室外溫度接近零度時發生。
關閉機器 30 分鐘，然後重新開啟。
如果您的義式咖啡機顯示其他錯誤代碼，或上述解決方案無法解決問題，請與我們聯絡以取得進一步的協助。