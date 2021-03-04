如果您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機未流出咖啡，可能有幾個不同的原因。以下為幾個可嘗試自行解決問題的解決方案。

請注意：如果這是第一次使用機器，則在您第一次沖煮時僅流出少許咖啡為正常現象。請多沖煮幾杯咖啡，讓機器可根據研磨咖啡的密實度最佳化咖啡萃取結果。