即使您將咖啡出口流出的清洗水接至杯內，清洗水依舊會流入滴盤。這是因為機器會將自動沖洗時的清洗水直接排入滴盤中，以便管理清洗循環，確保機器的最佳效能。

在開啟及關閉機器電源時、沖煮飲品後，或是使用奶泡器之後，都會執行自動沖洗。

這些清洗水可能會讓您覺得滴盤中總是有水，或是滴盤滿水的速度比預期的更快。不過這不代表機器有滲漏問題。

注意：如果在沖煮 2 杯咖啡後，滴盤即滿水，或是在一夜之後滴盤滿水，建議您與我們聯絡，取得進一步的協助。