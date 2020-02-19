若您發現飛利浦/Saeco 義式咖啡機有滲漏問題，可能有幾個原因。您可參閱下方的滲漏位置清單，並且找出修正方法：
1.漏水有滴至滴盤內嗎？
2.清水是從機器下方或側邊漏出？
3.是否在廚房桌上或機器底下看到棕色的水漬？
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Article Published Date : 2020-02-19
若您發現飛利浦/Saeco 義式咖啡機有滲漏問題，可能有幾個原因。您可參閱下方的滲漏位置清單，並且找出修正方法：
1.漏水有滴至滴盤內嗎？
2.清水是從機器下方或側邊漏出？
3.是否在廚房桌上或機器底下看到棕色的水漬？
即使您將咖啡出口流出的清洗水接至杯內，清洗水依舊會流入滴盤。這是因為機器會將自動沖洗時的清洗水直接排入滴盤中，以便管理清洗循環，確保機器的最佳效能。
在開啟及關閉機器電源時、沖煮飲品後，或是使用奶泡器之後，都會執行自動沖洗。
這些清洗水可能會讓您覺得滴盤中總是有水，或是滴盤滿水的速度比預期的更快。不過這不代表機器有滲漏問題。
注意：如果在沖煮 2 杯咖啡後，滴盤即滿水，或是在一夜之後滴盤滿水，建議您與我們聯絡，取得進一步的協助。
如果您在機器下方或水箱旁看到清澈的水，代表水箱未正確置入機器。
如要修正此問題，請確認已將水箱完全推入機器中，且牢固定位。
如果水箱放置妥當，但依舊在機器底下看到清水滲出，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
如果在廚房桌上或機器底下看到水漬，有兩種可能的原因：
1.滴盤過滿，在拆下時溢出。如要避免此情形，請每日清空、沖洗滴盤，或是每當滴盤盛滿且紅色指示燈亮起時即清空、沖洗滴盤。
2.拆下或拉出滴盤時，沖煮裝置可能會有少量的清洗水滴落在廚房桌上或機器的右下方。 建議您每週用布擦乾此區域即可，不用擔心機器有滲漏問題