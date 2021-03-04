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EP2220/14 Series 2200 全自動義式咖啡機
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Series 2200 全自動義式咖啡機

EP2220/14

我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機煮出清淡如水的咖啡

如果您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機沖煮出清淡如水的咖啡，可能有幾個原因。請檢閱下方所有的可能原因以及解決辦法。

第一次使用機器

若是第一次使用這台義式咖啡機，第一次沖煮出清淡如水的咖啡為正常現象，因為系統仍在調整中。

請試著多沖煮幾杯咖啡，以便機器根據研磨咖啡的密實度最佳化咖啡萃取結果。

沖煮裝置太髒

由於髒污的沖煮裝置濾網會導致不良水流及影響咖啡風味，因此務請每週清洗沖煮裝置。如要清潔，請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：

1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回

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需要調整研磨機設定

在調整研磨機設定為較細的研磨度時，可能會不小心過度調整，造成兩組研磨石過於接近。這可能會導致研磨結果過細且無法吸水。

如要解決此問題，只需將咖啡豆槽內部的旋鈕轉至較高的數字或較大顆的咖啡豆，即可重新調整為較粗的研磨設定。

需要調整部分機器設定

香氣設定、每杯份量、研磨機設定等機器設定，都有可能影響咖啡濃度。我們建議您多多嘗試這些不同的設定。

舉例來說，如要提高濃度，可以選擇最高的香氣設定、每杯中等份量，並將研磨機設定為較細的研磨度。

預磨咖啡槽阻塞

打開預磨咖啡槽的蓋子，檢查是否有研磨咖啡粉造成阻塞。若發生此情形，請依照下列步驟清理此區域的阻塞問題：

1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉
2.從咖啡機中取出沖煮裝置。
3.打開預磨咖啡槽的蓋子，插入湯匙握把。
4.上下移動握把，直到阻塞的咖啡粉掉落

如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。

此頁面的資訊適用於下列機型： EP2220/14 , EP2231/44 , EP3246/74 , EP5310/14 , EP5365/14 , EP5361/14 , SM7581/04 , SM7685/04 , EP3360/14 , HD8921/04 , SM7581/00 , SM7685/00 , HD8652/56 , HD8911/04 , HD8924/08 , HD8927/08 , HD8847/06 , HD8650/06 , HD8651/16 , HD8768/06 , HD8869/06 , HD8769/06 , HD8966/16 , RI9840/05 , RI9841/04 , HD8761/08 , HD8751/06 , HD8753/06 , HD8930/06 , HD8838/06 , HD8856/06 , HD8833/16 , HD8854/16 , HD8743/11 , HD8743/16 , HD8745/01 , HD8745/06 , HD8837/01 , HD8837/06 , HD8944/01 , HD8944/08 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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