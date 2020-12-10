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EP5447/94 Philips 5400 Series 全自動義式咖啡機
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Philips 5400 Series 全自動義式咖啡機

EP5447/94

如何清潔及保養我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機

請務必保持您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機潔淨，確保機器、零件與咖啡風味均為最佳狀態。

使用手冊中列有清潔義式咖啡機的逐步指示。以下為我們新增的一些常用說明影片，協助您瞭解如何清潔機器及其零件。

如需適用於特定義式咖啡機的清潔指示，請造訪我們的 咖啡照護支援頁面

清潔沖煮裝置

沖煮裝置需要每週及每月保養。以下為操作方法的說明影片。

  • 每週清潔：用溫水沖洗機器的沖煮裝置
  • 每月清潔：使用咖啡脂清潔錠 CA6704 清除沖煮裝置濾網上的油脂
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潤滑沖煮裝置

務請時常潤滑沖煮裝置，以便讓義式咖啡機中的機械零件順暢移動。

沖煮裝置應每 2 個月潤滑一次。

1.在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油
2.在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油
3.在兩側導軌塗抹一層薄薄的潤滑油。

清潔滴盤、咖啡渣盒與水箱

您可在下方找到有關滴盤、咖啡渣盒及水箱的清潔頻率等資訊：

  • 滴盤：每日清空，或於滴盤上亮起紅色指示燈時盡速清空
  • 咖啡渣盒：每週清潔，當機器提示時清空咖啡渣盒
  • 水箱：每週清潔，並且在水龍頭下清洗
飛利浦義式咖啡機零件

清潔牛奶系統

清潔 LatteGo

每次使用後：在水龍頭下沖洗 LatteGo，或將兩個零件放進洗碗機中清洗。

清潔鮮奶盒

  • 每次使用後：以溫水沖洗鮮奶盒頂部零件及管路。
  • 每週：拆卸鮮奶盒的所有零件並在溫水中清洗。
  • 每月：使用 Saeco 牛奶管路清潔劑 CA6705，防止牛奶管路阻塞。請參閱使用手冊以取得逐步指示。

清潔經典奶泡器

每天：移除經典奶泡器的外層部分後，以清水沖洗。

飛利浦義式咖啡機牛奶系統

此頁面的資訊適用於下列機型： EP5447/94 , EP2220/14 , EP2231/44 , EP3246/74 , EP5310/14 , EP5365/14 , EP5361/14 , SM7581/04 , SM7685/04 , EP3360/14 , HD8921/04 , SM7581/00 , SM7685/00 , HD8652/56 , HD8911/04 , HD8924/08 , HD8927/08 , HD8847/06 , HD8650/06 , HD8651/16 , HD8768/06 , HD8869/06 , HD8769/06 , HD8966/16 , RI9840/05 , RI9841/04 , HD8761/08 , HD8751/06 , HD8753/06 , HD8930/06 , HD8838/06 , HD8856/06 , HD8833/16 , HD8854/16 , HD8743/11 , HD8743/16 , HD8745/01 , HD8745/06 , HD8837/01 , HD8837/06 , HD8944/01 , HD8944/08 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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