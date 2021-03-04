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EP3246/84 Series 3200 全自動義式咖啡機
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Series 3200 全自動義式咖啡機

EP3246/84

我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機未從水箱抽水

若您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機未從水箱抽水，這是因為機器中的空氣無法外流，阻塞水流供應。請參閱下方解決此問題的方法，以及其他可能原因與解決方案。

水箱未完全插入

水槽可能未正確放置在機器中，導致無法抽水。

  • 如為水箱位於機器正面的義式咖啡機，請務必完全推入水箱，確保正確插入。
  • 如為水箱位於機器上方的義式咖啡機，請確保水箱下的區域沒有髒污、灰塵或咖啡豆。

排出滯留的空氣

請依照下列步驟操作，排出義式咖啡機中的滯留空氣：

1.關閉機器電源
2.清空水箱，並且取出 AquaClean 濾水器 (或任何其他濾水器)
3.水箱將裝滿水後放回原位
4.重新開啟機器電源。在機器加熱時，選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水

如果您使用 AquaClean 濾水器，請依下列幾個額外步驟操作，以確保濾水器就緒且正確安裝可供使用：

1.甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2.將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3.將濾水器放回水箱內，在水箱中裝滿水
4.重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水

注意：若您已使用 AquaClean 濾水器超過 3 個月，請更換濾水器，因濾水器可能阻塞。

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熱水出水口堵塞 (具備 Pannarello/經典奶泡器的機器)

當熱水出水口堵塞時，請拆下 Pannarello/經典奶泡器外部零件，確認出水口是否因水垢 (出水口內或周圍的白色微粒) 而堵塞。

如果堆積水垢，用一些除垢溶液即可清除。

如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。

此頁面的資訊適用於下列機型： EP3246/84 , EP2220/14 , EP2231/44 , EP3246/74 , EP5310/14 , EP5365/14 , EP5361/14 , SM7581/04 , SM7685/04 , EP3360/14 , HD8921/04 , SM7581/00 , SM7685/00 , HD8652/56 , HD8911/04 , HD8924/08 , HD8927/08 , HD8847/06 , HD8650/06 , HD8651/16 , HD8768/06 , HD8869/06 , HD8769/06 , RI9840/05 , RI9841/04 , HD8761/08 , HD8751/06 , HD8753/06 , HD8930/06 , HD8838/06 , HD8856/06 , HD8833/16 , HD8854/16 , HD8743/11 , HD8743/16 , HD8745/01 , HD8745/06 , HD8837/01 , HD8837/06 , HD8944/01 , HD8944/08 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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