為 Saeco Intelia 義式咖啡機除垢，有助於維持產品的最佳狀態。 瞭解如何自己動手輕鬆做。
如何為我的 Saeco Intelia 義式咖啡機除垢
開始除垢循環前
- 完成除垢的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環
- 一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止
- 請使用 Saeco/飛利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿以醋作為除垢劑
開始之前：
- 清空滴盤
- 在除垢程序進行期間，請備妥盛水容器
- 從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)
- 移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)
- 若機器具備鮮奶盒設計，在鮮奶盒中加入清水至最低水位刻度，然後將其裝好
Intelia/Intelia EVO/ Intelia Focus；除垢指示
- 按下 MENU 按鈕以進入選單，並選取「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。 沒有 MENU 按鈕的機種，請按 CALC CLEAN 按鈕以進入選單，並選取「CALC CLEAN」(除鈣清洗)
- 按下 ESPRESSO 按鈕，確認開始進行除垢。 顯示幕上會出現除垢劑符號
- 取出水箱，將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中
- 在水箱中加入乾淨的自來水至 MAX 刻度線。 (請確實讓水達到最高刻度線，否則將會需要額外沖洗)。 將水箱裝回機器中
- 機器如有配備鮮奶盒，請確認鮮奶盒已裝妥且牛奶出水口位於給水位置
- 在蒸氣棒下方放置一個大型盛物碗 (1 公升)
- 按下 ESPRESSO 按鈕，開啟除垢循環
- 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示循環進度
- 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現「水箱已空」符號
- 請徹底清潔水箱，並在水箱中加入清水至 MAX
- 當您將裝有清水的水箱裝好時，顯示幕上會出現開始符號。 按下 ESPRESSO 按鈕，機器就會啟動沖洗循環
- 當顯示幕上再次出現「水箱已空」符號時，在水箱中加入清水至 MAX。 將水箱插入機器中，再按一次 ESPRESSO 按鈕以繼續
- 如果「水箱已空符號」未消失，請重複步驟 11
- 當沖洗程序完成時，顯示幕會顯示「End」(結束)。 按下 AROMA/PRE-GROUND 或 CAPPUCCINO 按鈕，退出除垢程序
- 機器會自動灌注管路然後預熱，並執行自動清潔循環，做為沖煮的準備
- 清空並沖洗滴盤。 機器即可再次沖煮咖啡
Intelia DeLuxe；除垢指示
- 按下 MENU 按鈕，利用 OK 按鈕選取「START CALC CLEAN」(開始除鈣清洗)
- 配備鮮奶盒的機器： 機器會提醒您插入裝有水的鮮奶盒，並將鮮奶盒出水口調整到 I 位置
- 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中
- 在水箱中加入乾淨的自來水至 CALC CLEAN 刻度線
- 將水箱裝回機器中
- 在蒸氣/熱水棒和出水口下方，放置一個盛物碗。 若是配備鮮奶盒的機器：請在咖啡與牛奶出水口下方放置盛物碗
- 按下 OK 按鈕以啟動除垢循環
- 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘
注意： 按下 ESC 按鈕，可暫停除垢循環。 若要繼續，請按下 OK 按鈕
- 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現水箱已空符號
- 沖洗水箱，並在裡面加入清水至 MAX，然後將水箱裝回原位。 顯示幕上會出現沖洗符號 (兩顆水滴)
- 將盛物碗放回原位
- 按下 OK 按鈕，機器就會啟動沖洗循環
- 水箱已空符號出現時，請沖洗水箱並在裡面加入清水至 MAX 刻度。 將水箱推回機器
- 按下 OK 按鈕以退出「除鈣清洗」程序
15.機器會預熱，並執行自動沖洗循環