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HD8751/06 Philips Saeco Intelia 全自動義式咖啡機
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Philips Saeco Intelia 全自動義式咖啡機

HD8751/06

如何為我的 Saeco Intelia 義式咖啡機除垢

為 Saeco Intelia 義式咖啡機除垢，有助於維持產品的最佳狀態。 瞭解如何自己動手輕鬆做。

開始除垢循環前

  • 完成除垢的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環
  • 一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止
  • 請使用 Saeco/飛利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿以醋作為除垢劑

開始之前：

  • 清空滴盤
  • 在除垢程序進行期間，請備妥盛水容器
  • 從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)
  • 移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)
  • 若機器具備鮮奶盒設計，在鮮奶盒中加入清水至最低水位刻度，然後將其裝好

Intelia/Intelia EVO/ Intelia Focus；除垢指示

  1. 按下 MENU 按鈕以進入選單，並選取「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。 沒有 MENU 按鈕的機種，請按 CALC CLEAN 按鈕以進入選單，並選取「CALC CLEAN」(除鈣清洗)
  2. 按下 ESPRESSO 按鈕，確認開始進行除垢。 顯示幕上會出現除垢劑符號
  3. 取出水箱，將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中
  4. 在水箱中加入乾淨的自來水至 MAX 刻度線。 (請確實讓水達到最高刻度線，否則將會需要額外沖洗)。 將水箱裝回機器中
  5. 機器如有配備鮮奶盒，請確認鮮奶盒已裝妥且牛奶出水口位於給水位置
  6. 在蒸氣棒下方放置一個大型盛物碗 (1 公升)
  7. 按下 ESPRESSO 按鈕，開啟除垢循環
  8. 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示循環進度
  9. 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現「水箱已空」符號
  10. 請徹底清潔水箱，並在水箱中加入清水至 MAX
  11. 當您將裝有清水的水箱裝好時，顯示幕上會出現開始符號。 按下 ESPRESSO 按鈕，機器就會啟動沖洗循環
  12. 當顯示幕上再次出現「水箱已空」符號時，在水箱中加入清水至 MAX。 將水箱插入機器中，再按一次 ESPRESSO 按鈕以繼續
  13. 如果「水箱已空符號」未消失，請重複步驟 11
  14. 當沖洗程序完成時，顯示幕會顯示「End」(結束)。 按下 AROMA/PRE-GROUND 或 CAPPUCCINO 按鈕，退出除垢程序
  15. 機器會自動灌注管路然後預熱，並執行自動清潔循環，做為沖煮的準備
  16. 清空並沖洗滴盤。 機器即可再次沖煮咖啡

Intelia DeLuxe；除垢指示

  1. 按下 MENU 按鈕，利用 OK 按鈕選取「START CALC CLEAN」(開始除鈣清洗)
  2. 配備鮮奶盒的機器： 機器會提醒您插入裝有水的鮮奶盒，並將鮮奶盒出水口調整到 I 位置
  3. 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中
  4. 在水箱中加入乾淨的自來水至 CALC CLEAN 刻度線
  5. 將水箱裝回機器中
  6. 在蒸氣/熱水棒和出水口下方，放置一個盛物碗。 若是配備鮮奶盒的機器：請在咖啡與牛奶出水口下方放置盛物碗
  7. 按下 OK 按鈕以啟動除垢循環
  8. 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘
    注意： 按下 ESC 按鈕，可暫停除垢循環。 若要繼續，請按下 OK 按鈕
  9. 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現水箱已空符號
  10. 沖洗水箱，並在裡面加入清水至 MAX，然後將水箱裝回原位。 顯示幕上會出現沖洗符號 (兩顆水滴)
  11. 將盛物碗放回原位
  12. 按下 OK 按鈕，機器就會啟動沖洗循環
  13. 水箱已空符號出現時，請沖洗水箱並在裡面加入清水至 MAX 刻度。 將水箱推回機器
  14. 按下 OK 按鈕以退出「除鈣清洗」程序
    15.機器會預熱，並執行自動沖洗循環

此頁面的資訊適用於下列機型： HD8751/06 , HD8753/06 , CA6702/00 .

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