15) 顯示螢幕會出現「準備就緒」符號，表示沖洗循環已經完成。 按下 CAPPUCCINO 或 MENU 按鈕，退出除垢程序。

重要事項： 若顯示幕上出現「水箱已空」符號而不是「準備就緒」符號，代表您並未將水箱中的水量加到 MAX 或 Calc Clean 刻度。 請在水箱中加水至 MAX 刻度，並再進行一次沖洗循環。 重複步驟 13，直到「準備就緒」符號出現。 您可能需要這樣做幾次後，才會出現「準備就緒」符號。

16) 本機器會自動灌注管路。 如果機器無法自動開始此程序，請按 ESPRESSO 按鈕來灌注管路。

17) 清空滴盤後，將其放回原位。

18) 沖洗鮮奶盒。

19) 現在即可開始使用本機器。