為您的 Saeco Moltio 義式咖啡機除垢，有助於維持產品的最佳狀態。 瞭解如何自己動手輕鬆做。
如何為我的 Saeco Moltio 義式咖啡機除垢？
開始除垢循環前
- 完成除垢的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環。
- 一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止。
- 請使用 Saeco/飛利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿以醋作為除垢劑。
開始之前：
- 清空滴盤。
- 在除垢程序期間，請備妥盛水容器。
- 從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)。
- 移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)。
若機器具備鮮奶盒設計，在鮮奶盒中加入清水至 MIN 刻度，然後將其裝入機器中。
除垢支援影片
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除垢指示 - 除垢循環步驟 1-4
1) 按下 MENU 按鈕，並選取「除鈣清洗」符號。 按下 ESPRESSO 按鈕，進入除垢程序。
2) 顯示幕上會顯示除垢劑符號。
3) 取出水箱。 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。
4) 在水箱中加入乾淨的自來水至 MAX 刻度線。 (請確實讓水達到最高刻度線，否則將會需要額外沖洗)。 將水箱裝回機器中。
除垢指示 - 除垢循環步驟 5-9
5) 在鮮奶盒流出口及咖啡出水口下方放一個盛物碗。
6) 若是配備有鮮奶盒的機型；在盒中加水至半滿，然後將鮮奶盒流出口往右拉出至「奶泡」圖示為止。
7) 按下 ESPRESSO 或 COFFEE 按鈕，即可啟動除垢循環。
8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘。
9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現「無水」符號。
除垢指示 - 沖洗循環步驟 10-11
10) 徹底清潔水箱，並在裡面加入清水至 MAX 或 Calc Clean 刻度線，然後將其裝回原位。
11) 顯示幕上會顯示「開始沖洗」符號。
除垢指示 - 沖洗循環步驟 12-14
12) 若機器具備鮮奶盒設計；清空鮮奶盒，並在裡面加水至 Min 刻度，並將其裝回原位。 將鮮奶盒流出口往右拉出至「奶泡」圖示為止。
13) 將盛物碗放回原位。 按下 ESPRESSO 按鈕，機器就會啟動第一次沖洗循環。
14) 當顯示幕出現「無水」符號時，在水箱中加入清水至 MAX 或 Calc Clean 刻度線。 插入水箱並按下 ESPRESSO 按鈕，即可開始第二次沖洗循環。
除垢指示 - 沖洗循環步驟 15-18
15) 顯示螢幕會出現「準備就緒」符號，表示沖洗循環已經完成。 按下 CAPPUCCINO 或 MENU 按鈕，退出除垢程序。
重要事項： 若顯示幕上出現「水箱已空」符號而不是「準備就緒」符號，代表您並未將水箱中的水量加到 MAX 或 Calc Clean 刻度。 請在水箱中加水至 MAX 刻度，並再進行一次沖洗循環。 重複步驟 13，直到「準備就緒」符號出現。 您可能需要這樣做幾次後，才會出現「準備就緒」符號。
16) 本機器會自動灌注管路。 如果機器無法自動開始此程序，請按 ESPRESSO 按鈕來灌注管路。
17) 清空滴盤後，將其放回原位。
18) 沖洗鮮奶盒。
19) 現在即可開始使用本機器。