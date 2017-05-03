主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1
飛利浦
HD8768/06 Saeco Moltio 全自動義式咖啡機
請注意，您的產品顏色可能與此圖不同，但支援資訊是一樣的
檢視產品

Saeco Moltio 全自動義式咖啡機

HD8768/06

如何為我的 Saeco Moltio 義式咖啡機除垢？

為您的 Saeco Moltio 義式咖啡機除垢，有助於維持產品的最佳狀態。 瞭解如何自己動手輕鬆做。

開始除垢循環前

  • 完成除垢的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環。
  • 一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止。
  • 請使用 Saeco/飛利浦除垢溶液 CA7600 或 CA6701，切勿以醋作為除垢劑。

開始之前：

  • 清空滴盤。
  • 在除垢程序期間，請備妥盛水容器。
  • 從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)。
  • 移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)。
    若機器具備鮮奶盒設計，在鮮奶盒中加入清水至 MIN 刻度，然後將其裝入機器中。
除垢準備

除垢支援影片

YouTube 影片

Play Pause

除垢指示 - 除垢循環步驟 1-4

1) 按下 MENU 按鈕，並選取「除鈣清洗」符號。 按下 ESPRESSO 按鈕，進入除垢程序。

2) 顯示幕上會顯示除垢劑符號。

3) 取出水箱。 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。

4) 在水箱中加入乾淨的自來水至 MAX 刻度線。 (請確實讓水達到最高刻度線，否則將會需要額外沖洗)。 將水箱裝回機器中。

除垢程序

除垢指示 - 除垢循環步驟 5-9

5) 在鮮奶盒流出口及咖啡出水口下方放一個盛物碗。

6) 若是配備有鮮奶盒的機型；在盒中加水至半滿，然後將鮮奶盒流出口往右拉出至「奶泡」圖示為止。

7) 按下 ESPRESSO 或 COFFEE 按鈕，即可啟動除垢循環。

8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 20 分鐘。

9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現「無水」符號。

水箱已空符號

除垢指示 - 沖洗循環步驟 10-11

10) 徹底清潔水箱，並在裡面加入清水至 MAX 或 Calc Clean 刻度線，然後將其裝回原位。

11) 顯示幕上會顯示「開始沖洗」符號。

沖洗符號

除垢指示 - 沖洗循環步驟 12-14

12) 若機器具備鮮奶盒設計；清空鮮奶盒，並在裡面加水至 Min 刻度，並將其裝回原位。 將鮮奶盒流出口往右拉出至「奶泡」圖示為止。

13) 將盛物碗放回原位。 按下 ESPRESSO 按鈕，機器就會啟動第一次沖洗循環。

14) 當顯示幕出現「無水」符號時，在水箱中加入清水至 MAX 或 Calc Clean 刻度線。 插入水箱並按下 ESPRESSO 按鈕，即可開始第二次沖洗循環。

水箱已空符號

除垢指示 - 沖洗循環步驟 15-18

15) 顯示螢幕會出現「準備就緒」符號，表示沖洗循環已經完成。 按下 CAPPUCCINO 或 MENU 按鈕，退出除垢程序。
重要事項： 若顯示幕上出現「水箱已空」符號而不是「準備就緒」符號，代表您並未將水箱中的水量加到 MAX 或 Calc Clean 刻度。 請在水箱中加水至 MAX 刻度，並再進行一次沖洗循環。 重複步驟 13，直到「準備就緒」符號出現。 您可能需要這樣做幾次後，才會出現「準備就緒」符號。

16) 本機器會自動灌注管路。 如果機器無法自動開始此程序，請按 ESPRESSO 按鈕來灌注管路。

17) 清空滴盤後，將其放回原位。

18) 沖洗鮮奶盒。

19) 現在即可開始使用本機器。

灌注管路

此頁面的資訊適用於下列機型： HD8768/06 , HD8869/06 .

疑難排解

效能 (15)

尋找不同產品的資訊？

搜尋關鍵字
建議結果
    我要如何找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這項產品。請檢查您是否填入正確的型號。型號為英文字母加上數字的組合 (例如 HX9903、SP9820)。若無法透過型號找到產品，建議您與我們的客戶服務中心聯絡。
    「{words}」的搜尋結果 (共 {number} 項產品)

    我們在您所選的國家/地區以外找到 {number} 項產品，可能不適用本地促銷活動。

    顯示產品 隱藏產品

    我們找到不只一件產品。

    請根據產品號碼後 2 碼選擇您的型號，例如 RQ1280/21。

    產品圖片

    產品說明

    型號

    返回所有產品
    Register your product
    註冊您的產品

    持續追蹤產品保固範圍

    體驗返還現金、禮品及特殊優惠等好康

    輕鬆存取產品支援

    註冊您的產品