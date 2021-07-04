適用於 Saeco Xsmall 的正確除垢程序，取決於您義式咖啡機的型號與序號。瞭解要依照何種程序。
如何為我的 Saeco Xsmall 義式咖啡機除垢
判斷何種除垢程序適用於您的 Xsmall 型號機種
要按照哪個除垢程序，取決於機器的型號與序號。
您可在檢修門內側的標籤上，找到型號與序號。
機器型號為：HD8743 - HD8747 與 RI8743 - RI8747 以及在 TW901241438213 與 TW901434485351 之間的序號。
依照版本 Xsmall 1 除垢程序進行
機器型號為：HD8743 - HD8747 與 RI8743 - RI8747 以及 TW901241438213 以下或 TW901434485351 以上的序號。
依照除垢程序版本 Xsmall 2
機器型號為：HD8644 - HD8647。
依照除垢程序版本 Xsmall 3
機器型號為：HD8642 - HD8643。
依照除垢程序版本 Xsmall 4
開始除垢前
完成除垢程序的時間約為 30 分鐘，其中包含除垢循環和沖洗循環。一旦啟動除垢程序，就必須一直進行到最後完成為止。
開始之前：
- 清空滴盤
- 在除垢程序進行期間，請備妥盛水容器
- 從水箱中取出 INTENZA+ 濾水器 (如果有放置)
- 移除 Pannarello / Cappuccinatore / 自動奶泡器 (如果有放置)
除垢程序 Xsmall 1
機器型號為：HD8743 至 HD 8747 與 RI8743 至 RI8747 以及在 TW901241438213 與 TW901434485351 之間的序號。
一旦啟動程序，就必須一直進行到最後，中間無法間斷。拔除機器插頭不會退出程序。
如果您無法完成除垢程序；請拔除機器插頭，將控制鈕設定在「咖啡豆」位置，再按下開/關按鈕以開啟機器電源。機器會自動從步驟 6 開始除垢程序。從此處繼續操作至結束為止。
除垢程序
1) 把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦 / Saeco 除垢溶液倒進去。加入清水至 MAX 刻度，並將其放回。
2) 按下開/關按鈕以關閉機器。
3) 將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。
4) 在熱水/蒸氣棒下方放一個大型容器。
5) 同時按下 ESPRESSO 和 COFFEE 按鈕約 5 秒鐘。紅色「驚嘆號」指示燈會開始快速閃爍，並在整個除垢循環期間持續如此。
6) 機器會開始由內部送出除垢溶液至滴盤中數次，每次間隔一分鐘。但這並非經由熱水 / 蒸氣棒送出。此過程約需 5 分鐘。等待綠色「2 杯」指示燈亮起。
注意：如果您在按下這兩個按鈕前，未將機器關閉，就會開始流出咖啡而非啟動除垢循環。如遇到這種情況，請由步驟 2 開始再做一次。
7) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。
8) 大約 1 分鐘之後，機器會透過熱水 / 蒸氣棒送水，以一分鐘為間隔進行數次，直到水箱的水用完為止。此過程約需 15 分鐘。
9) 當綠色「2 杯」指示燈開始緩慢閃爍時，請將控制鈕轉到「咖啡豆」位置。紅色「無水」指示燈會亮起。
10) 清空大型容器和滴盤，並將其放回原位。
沖洗循環
11) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。將其裝回機器中。
12) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。機器會灌注其內部管路。
13) 在此之後，綠色「2 杯」指示燈會開始閃爍緩慢。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。
14) 機器會由內部送水於滴盤中。但這並非經由熱水 / 蒸氣棒送出。
15) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。此時機器會透過熱水 / 蒸氣棒送水，直到水箱的水用完為止。
16) 在此之後，綠色「2 杯」指示燈會開始閃爍緩慢。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。紅色「無水」指示燈會亮起。
第二次沖洗循環
17) 清空大型容器和滴盤，並將其放回原位。
18) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。將其裝回機器中。
19) 當綠色「2 杯」指示燈亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。
20) 機器會透過熱水 / 蒸氣棒送水，直到水箱的水用完為止。
21) 機器會隨後關閉。紅色「驚嘆號」指示燈會切換為關閉。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置。
22) 沖洗滴盤，然後將其放回原位。重新裝上 Pannarello / Cappuccinatore 奶泡器和 INTENZA+ 濾水器 (如果適用)。
23) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。將其裝回機器中。
24) 若要沖煮咖啡，請開啟咖啡機。
除垢程序 Xsmall 2
機器型號為：HD8743 至 HD8747 與 RI8743 至 RI8747 以及比 TW901241438213 更低或比 TW901434485351 更高的序號。
除垢程序：
1) 確認本產品已開啟且控制鈕設定在中央「咖啡豆」位置。
2) 把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦 / Saeco 除垢溶液倒進去。加入清水至 MAX 刻度，並將其放回。
3) 在熱水 / 蒸氣棒下方放一個大型容器。
4) 將控制鈕轉到「熱水」位置，並讓 2-3 杯熱水流出 (約 150 毫升)。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置以停止給水。
5) 讓除垢溶液先行作用 10 分鐘。
6) 將控制鈕轉到「熱水」位置，並讓 2-3 杯熱水流出 (約 150 毫升)。將控制鈕轉至「咖啡豆」位置以停止給水。
7) 讓除垢溶液先行作用 3 分鐘。
8) 重複步驟 6 和 7，直到用完水箱中的除垢溶液，且「無水」指示燈依然持續亮著。
第一次沖洗循環
9) 在「無水」指示燈依然亮著時，將控制鈕轉到「咖啡豆」位置。沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。
10) 清空用來盛接由機器中流出液體的容器，並將它放置在熱水 / 蒸氣棒下方。
11) 將控制鈕轉到「熱水」位置。機器開始進行沖洗循環。讓水運轉直到水箱中沒水為止，且「無水」指示燈依然持續亮著。
12) 將控制鈕轉回至「咖啡豆」位置。
第二次沖洗循環
13) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。清空用來盛接由機器中流出液體的容器，並將它放置在蒸氣棒下方。
14) 在出水口下方放一個杯子，並沖煮一杯咖啡。按下並放開 ESPRESSO 按鈕。機器開始沖煮咖啡。等沖煮完成後，移開杯子。
15) 在熱水 / 蒸氣棒下方放置容器。
16) 將控制鈕轉到「熱水」位置。讓水運轉直到水箱中沒水為止，且「無水」指示燈依然持續亮著。
17) 將控制鈕轉回至「咖啡豆」位置。
18) 沖洗滴盤，然後將其放回原位。重新裝上 Pannarello / Cappuccinatore 奶泡器和 INTENZA+ 濾水器 (如果適用)。
19) 沖洗水箱並加入清水至 MAX 刻度。將其裝回機器中。
除垢程序 Xsmall 3
機器型號為：HD8644 至 HD8647 有控制鈕的機種。
1) 將機器電源關閉。
2) 清空滴盤後，將其放回原位。
3) 把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦 / Saeco 除垢溶液倒進去。加入清水至 MAX 刻度，並將其放回。
4) 在蒸氣 / 水棒下方放置一個大型容器。
5) 將控制鈕轉至中央「咖啡豆」位置。
6) 同時按下 ESPRESSO 和 COFFEE 按鈕 5 秒鐘。
機器會開始由內部送出除垢溶液至滴盤中數次，每次間隔一分鐘。但這並非經由熱水 / 蒸氣棒送出。此過程約需 5 分鐘。橘色除垢指示燈會開始緩慢閃爍，並在整個除垢循環期間持續如此。
7) 當綠色「兩杯」指示燈號持續亮起時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。大約 1 分鐘之後，機器會透過熱水 / 蒸氣棒送水，以一分鐘為間隔進行數次，直到水箱的水用完為止。此過程約需 15 分鐘。
8) 當綠色「兩杯」指示燈緩慢閃爍時，請將控制鈕轉到中央「咖啡豆」位置。「兩杯」指示燈便會熄滅，紅色「無水」指示燈則開始持續亮起。
9) 取出並清空容器和滴盤，然後放回原位。
10) 取出並沖洗水箱，接著加入清水至 MAX 刻度。將其放回機器中。
11) 當綠色「兩杯」指示燈號開始持續發亮時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。機器會進行短暫的管路灌注。
12) 當綠色「兩杯」指示燈開始緩慢閃爍時，請將控制鈕轉到中央「咖啡豆」位置。機器會由內部送水於滴盤中。但這並非經由熱水 / 蒸氣棒送出。
13) 當綠色「兩杯」指示燈號開始持續發亮時，請將控制鈕轉到「熱水」位置。機器現在會從蒸氣 / 熱水棒送水。
14) 當沖洗循環完成時，橘色「除垢」指示燈會熄滅，而「驚嘆號」指示燈會閃爍。將控制鈕轉至中央「咖啡豆」位置。
15) 綠色「待機」指示燈會閃爍。機器會預熱，並執行自動沖洗循環。
16) 此時即可開始使用本機器。
除垢程序 Xsmall 4
機器型號為：HD8644 至 HD8647 無控制鈕的機種。
1.將機器電源關閉。
2.清空滴盤後將其放回。
3.把水箱內的水倒光後，將整瓶飛利浦 / Saeco 除垢溶液倒進去。加入清水至 MAX 刻度，並將其放回。
4.在咖啡出水口下方放置一個大型容器。
5.按住 ESPRESSO 按鈕 5 秒鐘。橘色「除垢」指示燈會開始緩慢閃爍，並在整個除垢循環期間持續如此。
6.機器會開始經由咖啡出水口，送出除垢溶液至滴盤中數次，每次間隔一分鐘，直到水箱的水用完為止。此過程約需 20 分鐘。
7.紅色「無水」指示燈亮起時，取出並清空容器和滴盤，然後放回原位。
8.取出並沖洗水箱，然後加入清水至 MAX 刻度。將其放回機器中。
9.機器會開始透過咖啡出水口給水。在整個除垢循環期間，橘色「除垢」指示燈會重複閃爍。
10.當沖洗循環完成時，橘色「除垢」指示燈會熄滅，而綠色「待機」指示燈會閃爍。機器會預熱，並執行自動沖洗循環。
11.您現在可以開始使用咖啡機。