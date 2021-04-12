我的飛利浦吸塵器過熱
如果您的飛利浦吸塵器過熱，請閱讀下列疑難排解建議，以解決此問題。
馬達熱度正常
飛利浦吸塵器的馬達運作時會產生一些熱度。當您接觸裝置或其排放的氣體，可能會注意到這個熱度。別擔心，這是正常現象。
吸塵器堵塞了
如果您的吸塵器堵塞，可能會產生比平常更多的熱度。這可能會降低吸塵器的清潔效能。
若要解決此問題，請遵循下列步驟：
無集塵袋式吸塵器處理方法：
1.確認集塵桶已清空。
2.確認馬達防護濾網乾淨暢通
3.確認排氣濾網乾淨暢通
4.確認吸塵管、軟管或吸頭未阻塞。
集塵袋式吸塵器處理方法：
1.確認馬達防護濾網乾淨暢通
2.確認排氣濾網乾淨暢通
3.確認集塵袋尚未裝滿
4.如果濾網乾淨且集塵袋未滿，但清潔效能仍然不佳且裝置持續過熱，請更換集塵袋
。如果您的飛利浦吸塵器使用時持續過熱，且上述解決方案沒有幫助，請聯絡我們以取得進一步的協助。
若要解決此問題，請遵循下列步驟：
無集塵袋式吸塵器處理方法：
1.確認集塵桶已清空。
2.確認馬達防護濾網乾淨暢通
3.確認排氣濾網乾淨暢通
4.確認吸塵管、軟管或吸頭未阻塞。
集塵袋式吸塵器處理方法：
1.確認馬達防護濾網乾淨暢通
2.確認排氣濾網乾淨暢通
3.確認集塵袋尚未裝滿
4.如果濾網乾淨且集塵袋未滿，但清潔效能仍然不佳且裝置持續過熱，請更換集塵袋
。如果您的飛利浦吸塵器使用時持續過熱，且上述解決方案沒有幫助，請聯絡我們以取得進一步的協助。