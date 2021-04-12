飛利浦吸塵器的馬達運作時會產生一些熱度。當您接觸裝置或其排放的氣體，可能會注意到這個熱度。別擔心，這是正常現象。

飛利浦吸塵器的馬達運作時會產生一些熱度。當您接觸裝置或其排放的氣體，可能會注意到這個熱度。別擔心，這是正常現象。

飛利浦吸塵器的馬達運作時會產生一些熱度。當您接觸裝置或其排放的氣體，可能會注意到這個熱度。別擔心，這是正常現象。

吸塵器堵塞了