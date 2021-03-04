使用飛利浦/Saeco 咖啡脂清潔錠 (CA6704) 有助於去除義式咖啡機沖煮裝置濾網上的油脂，確保您的機器可以長時間正常運作。您可在下方查看逐步指示。
若要購買，請造訪 飛利浦線上商店。
注意：使用咖啡脂清潔錠無法為義式咖啡機除垢。
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Article Published Date : 2021-03-04
使用飛利浦/Saeco 咖啡脂清潔錠 (CA6704) 有助於去除義式咖啡機沖煮裝置濾網上的油脂，確保您的機器可以長時間正常運作。您可在下方查看逐步指示。
若要購買，請造訪 飛利浦線上商店。
注意：使用咖啡脂清潔錠無法為義式咖啡機除垢。
1.開啟機器電源
2.在水箱中倒入自來水到 max 刻度，並在咖啡出口下方放一個杯子
3.在預磨咖啡槽中放入一個咖啡脂清潔錠
4.選擇預磨咖啡功能
5.選擇咖啡，開始沖煮。在沖煮半杯水後，拔掉機器電源插頭
6.讓咖啡脂清潔溶液作用至少 15 分鐘。將插頭重新插入電源插座，然後開啟機器電源。機器會開始加熱，並執行自動沖洗循環。
7.打開檢修門，取出沖煮裝置。
8.將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗
9.將沖煮裝置放回機器中，然後在咖啡出口下方放一個杯子
10.再次選擇預磨咖啡功能，請勿加入任何預磨咖啡
11.選擇咖啡，開始沖煮。機器將排出水。重複此步驟兩次。
1.打開檢修門，取出沖煮裝置
2.在杯中放入一個咖啡脂清潔錠，然後添加 150 毫升的熱水。靜置直到清潔錠完全溶解為止
3.使用咖啡脂清潔溶液清洗沖煮裝置的濾網。使用柔軟海綿或軟刷清潔濾網。
4.清潔後，讓溶液作用 15 分鐘
5.15 分鐘後，將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗
6.將沖煮裝置裝回機器中。
咖啡脂清潔錠無法為 Saeco 義式咖啡機除垢。您可以使用 Saeco 除垢劑 (CA6700 或 CA6702) 為 Saeco 義式咖啡機除垢。