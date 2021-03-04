1.開啟機器電源

2.在水箱中倒入自來水到 max 刻度，並在咖啡出口下方放一個杯子

3.在預磨咖啡槽中放入一個咖啡脂清潔錠

4.選擇預磨咖啡功能

5.選擇咖啡，開始沖煮。在沖煮半杯水後，拔掉機器電源插頭

6.讓咖啡脂清潔溶液作用至少 15 分鐘。將插頭重新插入電源插座，然後開啟機器電源。機器會開始加熱，並執行自動沖洗循環。

7.打開檢修門，取出沖煮裝置。

8.將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗

9.將沖煮裝置放回機器中，然後在咖啡出口下方放一個杯子

10.再次選擇預磨咖啡功能，請勿加入任何預磨咖啡

11.選擇咖啡，開始沖煮。機器將排出水。重複此步驟兩次。