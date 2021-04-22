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HD9742/90 Premium 健康氣炸鍋
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Premium 健康氣炸鍋

HD9742/90

我可以在飛利浦健康氣炸鍋使用哪種烤模？

如想知道飛利浦健康氣炸鍋應使用哪種烤模，請查看下方的答案。

可用於飛利浦健康氣炸鍋的烤模類型或模具

您可以在健康氣炸鍋中使用任何烤箱耐熱器皿或模具，無論是由玻璃、陶瓷、金屬或矽膠製成。您也可以使用矽膠或杯子蛋糕紙杯或模具來烘焙杯子蛋糕、馬芬或小型焗烤。

備註：

*將烤模放在網籃中時，兩側仍應保留一定空間，以確保空氣能流通。

*切勿將烤盤直接放進炸鍋，因為這會使得炸鍋中沒有氣流流動，只加熱到食物的頂端。烤盤應一律放在網籃中。

*拿烤模或模具時，請務必穿戴隔熱手套。烤模或模具與飛利浦健康氣炸鍋網籃會變得非常燙。

可用於飛利浦健康氣炸鍋的烤模大小上限：

圓形烤模或模具：

*健康氣炸鍋型號 HD921x、HD922x、HD923x、HD925x、HD962x、HD964x：
最大直徑 16 公分 / 6.3 英吋或以下，高度為 6 公分 / 2.4 英吋。

*健康氣炸鍋型號 HD924x、HD9246x、HD975x、HD9762、HD986x：
最大直徑 19 公分 / 7.5 英吋或以下，高度為 7 公分 / 2.8 英吋。

*健康氣炸鍋型號 HD963x、HD965x：
最大直徑 19.5 公分 / 7.7 英吋或以下，高度為 7 公分 / 2.8 英吋。

方形烤模或模具：

*健康氣炸鍋型號 HD921x、HD922x、HD923x、HD925x、HD962x、HD964x：
最大外緣尺寸 16 x 16 公分 / 6.3 x 6.3 英吋 (長 x 寬)，高度為 6 公分 / 2.4 英吋。

*健康氣炸鍋型號 HD924x、HD926x：
最大外緣尺寸 19 x 19 公分 / 7.5 x 7.5 英吋 (長 x 寬)，高度為 7 公分 / 2.8 英吋。

*健康氣炸鍋型號 HD963x、HD965x：
最大外緣尺寸 19.5 x 19.5 公分 / 7.7 x 7.7 英吋 (長 x 寬)，高度為 7 公分 / 2.8 英吋。

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