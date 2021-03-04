安裝好 AquaClean 濾水器且予以啟用後，AquaClean 指示燈會亮起藍光，確認 AquaClean 濾水器已啟用。

如果 AquaClean 指示燈未亮起藍光，代表濾水器未啟用，您必須進行安裝及啟用。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的影片：

1.甩動濾水器約 5 秒

2.將濾水器以上下顛倒的方式浸入冷水壺中，略為搖晃/按壓直到不再產生氣泡為止

3.濾水器現已可使用，並且可插入水箱中

4.將濾水器垂直插入水箱中濾水器連接處。壓下至最低點

5.在水箱中加入清水至 MAX 刻度，再將水箱裝回機器

6.按住 AquaClean 濾水器圖示約 3 秒鐘，直到指示燈開始閃爍

7.在熱水出水口下方放一個盛物碗，並按下開始。機器將排出些許溫水

8.完成後，AquaClean 濾水器指示燈將轉為藍光，代表 AquaClean 濾水器已啟用

這些解決方案無法解決此問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。