主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1
飛利浦
FC6169/31 PowerPro Duo 2 合 1 手持直立式
請注意，您的產品顏色可能與此圖不同，但支援資訊是一樣的
檢視產品

PowerPro Duo 2 合 1 手持直立式

FC6169/31

飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 的吸力偏低

如果您的飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 的吸力偏低，請查看以下疑難排解建議，自行解決問題。

濾網堵塞

塵土或毛髮可能會卡在飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 與 PowerPro Aqua 的刷毛下。這可能會造成動力刷毛卡住。

若要解決此問題，請依照以下步驟清潔無線吸塵器的刷毛：

1.關閉產品電源，並按一下濾網按鈕以取出濾網
2.取出泡棉濾網
3.在水龍頭下清潔泡棉濾網
4.讓濾網風乾 24 小時後再裝回產品內
 
清潔飛利浦 PowerPro Duo 的濾網

動力刷毛卡住

如果無線吸塵器的動力刷毛卡住，請依照以下逐步指示解決此問題：

1.關閉產品電源 
2.打開吸頭護蓋並取下刷毛
3.用剪刀剪下動力刷毛處堆積的頭髮、絲線和其他灰塵
4.將動力刷毛裝回吸頭內，然後關上護蓋 

這些解決方案無法解決問題嗎？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
 

依產品號碼搜尋。

搜尋關鍵字
建議結果
    我要如何找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這項產品。請檢查您是否填入正確的型號。型號為英文字母加上數字的組合 (例如 HX9903、SP9820)。若無法透過型號找到產品，建議您與我們的客戶服務中心聯絡。
    「{words}」的搜尋結果 (共 {number} 項產品)

    我們在您所選的國家/地區以外找到 {number} 項產品，可能不適用本地促銷活動。

    顯示產品 隱藏產品

    我們找到不只一件產品。

    請根據產品號碼後 2 碼選擇您的型號，例如 RQ1280/21。

    產品圖片

    產品說明

    型號

    返回所有產品
    Register your product
    註冊您的產品

    持續追蹤產品保固範圍

    體驗返還現金、禮品及特殊優惠等好康

    輕鬆存取產品支援

    註冊您的產品