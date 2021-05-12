我無法將 Sonicare 9900 Prestige 牙刷連線至 Sonicare 應用程式
如果您無法將 Sonicare 9900 Prestige 連接至 Sonicare 應用程式，以下為 iOS 和 Android 適用的疑難排解步驟。
iOS 裝置
連線步驟：
如果您的牙刷仍然無法連線，請聯絡客戶服務。
- 開啟 Sonicare 應用程式，確認藍牙已開啟，且應用程式具有藍牙權限
- 將牙刷靠近手機，並檢查牙刷是否有亮燈 (拿起牙刷、開啟/關閉牙刷、放在充電器上/從充電器上拿起)
- 請查看應用程式，確認您的牙刷是否連線
如果上述步驟失敗：
- 前往藍牙設定
- 關閉藍牙並稍候幾秒鐘
- 開啟藍牙
- 查看應用程式，確認是否連線
- 前往藍牙設定
- 開啟藍牙
- 按一下 (i) 並針對飛利浦 Sonicare 選擇「忘記此裝置」
- 將牙刷放在原本的充電器上
- 啟動牙刷握把重設
- 當牙刷放在充電器上時，在 5 秒鐘內按下/放開電源按鈕 10 次
- 若重設成功，牙刷的所有燈號會快速依序亮起
- 開啟 Sonicare 應用程式，並在收到提示時接受配對要求
如果您的牙刷仍然無法連線，請聯絡客戶服務。
Android 裝置
連線步驟：
依舊無法操作嗎？
- 開啟 Sonicare 應用程式，確認藍牙已開啟，且應用程式具有藍牙權限
- 將牙刷靠近手機，並檢查牙刷是否有亮燈 (拿起牙刷、開啟/關閉牙刷，或放在充電器上/從充電器上拿起)
- 請查看應用程式，確認您的牙刷是否連線
如果上述步驟失敗：
- 前往藍牙設定
- 關閉藍牙並稍候幾秒鐘
- 開啟藍牙
- 查看應用程式，確認是否連線
依舊無法操作嗎？
- 前往手機設定並尋找您的藍牙裝置，按一下「飛利浦 Sonicare」，然後選擇「忘記」/「解除配對」
- 將牙刷放在原本的充電器上
- 啟動牙刷握把重設
- 當牙刷放在充電器上時，在 5 秒鐘內按下/放開電源按鈕 10 次
- 若重設成功，牙刷的所有燈號會快速依序亮起
- 開啟 Sonicare 應用程式，並在收到提示時接受配對要求