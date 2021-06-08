如何使用飛利浦濕式吸塵器清潔硬質地板？

飛利浦濕式吸塵器附有水箱、一塊潤濕條帶及兩塊相同的微纖維拖淨清潔墊。您可以將這些配件裝在吸頭上，濕擦硬質地版。

如何使用飛利浦 Aqua 型號進行濕擦？

在水箱中加水，若有需要，可加入幾滴地板清潔劑。 將拖淨清潔墊放置在地板上，並將水箱放在上方。將吸頭與黏扣帶對齊。將吸頭裝到水箱上。 啟動裝置。現在您可以同時進行吸塵和濕擦。 針對較髒的地方，可使用 Aqua 強力踏板加入更多液體。飛利浦 8000 系列型號 XC8347 和 XC8349 的備註：由於這些裝置會自動調節所需水量，因此沒有踏板。 清潔溜溜了嗎？將水箱從吸頭拆下。將清潔墊從水箱取下，清空水箱並晾乾。您可以在流動的自來水下或使用洗衣機 (最高 60°C) 清洗清潔墊。 若要使用飛利浦 Aqua 型號濕擦硬質地板，請依照下列步驟操作： 按一下這裡 進一步瞭解如何開始使用飛利浦無線吸塵器 5000 系列； 按一下這裡 取得飛利浦無線吸塵器 8000 系列的資訊。

是否可以在水箱中使用溫水？ 可以，您可以在水箱中加入溫水或冷水。不需要使用蒸餾水，您可以使用一般自來水。

是否可以使用任何地板清潔劑？ 如要使用液體地板清潔劑，請務必使用起泡程度低或不起泡的清潔劑。由於水箱容量為 200 毫升，因此您只能在水中加入幾滴液體地板清潔劑。

如何清潔髒汙的水箱？ 若要妥善清潔水箱，請將醋和水以一比三的比例混合。搖晃水箱，並讓混合液在水箱中防水表面上放置一夜。清空水箱，用清水徹底沖洗乾淨，即可再次使用。

水箱需要多久清潔一次？ 使用後務必清空水箱。若要清除殘餘的地板清潔劑，請在水箱中加入清水，蓋上蓋子後徹底搖晃水箱，然後再次清空。我們建議每個月至少加醋徹底清潔水箱一次。