如果飛利浦女用除毛刀電源未開啟，可能會讓您覺得它並未充電。然而，並不一定是如此。刀頭阻塞或受損可能會使產品無法開啟。

因此，飛利浦建議您先取下刀頭，再嘗試開啟女用除毛刀電源。如果取下刀頭後產品電源可開啟，這表示刀頭需要徹底清潔或更換。