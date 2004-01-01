如果無法為飛利浦女用除毛刀充電，飛利浦建議您：
- 確保您使用的是適用的 USB 電源供應器，並使用原廠充電纜線。
- 確認充電纜線正確連接。
- 嘗試不同的電源插座。
- 確保女用除毛刀已妥善維護。
如需更多指引，請參閱以下資訊。
Article Published Date : 2025 年 9 月 4 日
請務必使用原廠充電纜線或飛利浦原廠替換零件為飛利浦女用除毛刀充電。
飛利浦是以使用 5V 1A USB 插頭轉接器為依據來估計充電時間。如果您使用其他電源，充電時間可能會有很大的差異。
提示：需要轉接器為飛利浦女用除毛刀充電？請按一下這裡並搜尋「HQ87」，或聯絡我們。
備註：如果您的飛利浦機型隨附充電器而非 USB 充電纜線，則不適用上述資訊。只要確定您使用的是原廠充電器或飛利浦原廠替換零件即可
將小插頭用力壓入女用除毛刀底部，確保其已正確連接且未鬆脫。同樣地，請確認 USB 插頭已正確插入電源。
電源插座或其他電源可能有瑕疵。請嘗試使用不同的電源為飛利浦女用除毛刀充電。
如果飛利浦女用除毛刀電源未開啟，可能會讓您覺得它並未充電。然而，並不一定是如此。刀頭阻塞或受損可能會使產品無法開啟。
因此，飛利浦建議您先取下刀頭，再嘗試開啟女用除毛刀電源。如果取下刀頭後產品電源可開啟，這表示刀頭需要徹底清潔或更換。
如果您已按照上述步驟操作，但產品仍有問題，請聯絡我們以取得支援。
