全面綜觀

一般而言，從 4 個月左右開始，寶寶大約需要 15 個月的時間才能完成從奶瓶到杯子的轉換。我們以年齡指標來分類我們的飲水杯，但請記得這只是個標示而已！每個寶寶都有自己的學習步調。

分解步驟

要學習如何像成童一樣喝東西，您的小寶貝需要掌握更進階的口腔動作能力和手眼協調性。

以下是我們如何一步步讓他們做到：

步驟 1：學會拿著握把喝東西

首先從幫助您的小寶貝學習如何握住飲水杯開始。利用我們的訓練杯，當您仍然在用奶瓶餵哺時，就能讓寶寶輕鬆學會：寶寶可一邊抓著柔軟、容易握持的握把，一邊從熟悉的奶嘴中吸吮。

最合適的飲水杯：訓練杯

適用對象：4 個月以上，有支撐的時候可坐直

步驟 2：學會用鴨嘴喝東西

當您的寶寶開始吃固體食物時，您可以幫助他們學習一項新技能：從鴨嘴中喝水。要從鴨嘴中喝到液體，需要比用奶嘴更精細的能力，同時也協助寶寶從吸吮轉變成吸食飲用的動作，這通常發生在 6 個月大的時候。為了做為最初階段的輔助，我們設計出柔軟的鴨嘴，有彈性且不傷牙齦。當您的小寶貝開始常用他們的牙齒時，可以換成堅硬、耐咬的鴨嘴。

最合適的飲水杯：鴨嘴杯

適用對象：6 個月以上，能坐高腳椅

步驟 3：學會用吸管喝東西

接下來就是學習如何從吸管中喝水，這是自然的成長過程，您的小寶貝已經能掌握從鴨嘴中喝東西。從吸管中喝水可幫助寶寶發展出更進階的口腔運動能力，也是一生受用的成長技能。

最合適的飲水杯：吸管杯

適用對象：9 個月以上，會爬行

步驟 4：學會從整個杯緣喝東西

終於，是時候體驗真正的重頭戲了：像個成童一樣，從杯緣直接喝。別擔心，這一步並不會像您想像的那樣混亂！我們的成長杯有防溢出閥門，只有在寶寶的嘴唇靠在杯緣上時才會打開。

最合適的飲水杯：成長杯

適用對象：9 個月以上，會爬行

選擇最合適的飲水杯，為寶寶的發育提供輔助

要找到一個適合寶寶發育階段的飲水杯，可利用年齡指標作為一個參考點，但請記住沒有硬性規定。也許您的小寶貝還無法靠自己的力量直立坐好，或者需要更多的時間才能抓到握住杯子的竅門。重要的是選擇能為他們的發育階段提供輔助的杯子，並幫助他們邁入下一個階段。

這是一款值得擁有的產品

如果您在想，哇，那麼多杯子，但其實並不一定喔。大多數飛利浦 Avent 飲水杯、鴨嘴和頂蓋都能互相通用。這表示您可以在多個不同的杯子上輕鬆使用相同的鴨嘴，或將鴨嘴裝在奶瓶上。很方便，對吧？

一般來說，我們建議您每 3 個月更換一次嬰兒奶瓶或飲水杯的鴨嘴或是頂蓋。

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