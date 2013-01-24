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完美絕配：找到最合適的飲水杯，為寶寶的發育階段提供輔助


自然學習防漏水杯

當您在學習新的技能時，將過程稍微分解一下會對您有所助益。而為了幫助您的小寶貝從奶瓶轉換到飲水杯，這正是我們所做的。使用本指南可以瞭解寶寶在從奶瓶轉換成飲水杯時會經歷的四個階段，以及您的寶寶現在適合使用哪種杯子。

全面綜觀

一般而言，從 4 個月左右開始，寶寶大約需要 15 個月的時間才能完成從奶瓶到杯子的轉換。我們以年齡指標來分類我們的飲水杯，但請記得這只是個標示而已！每個寶寶都有自己的學習步調。

 

分解步驟
要學習如何像成童一樣喝東西，您的小寶貝需要掌握更進階的口腔動作能力和手眼協調性。

 

以下是我們如何一步步讓他們做到：

 

步驟 1：學會拿著握把喝東西

首先從幫助您的小寶貝學習如何握住飲水杯開始。利用我們的訓練杯，當您仍然在用奶瓶餵哺時，就能讓寶寶輕鬆學會：寶寶可一邊抓著柔軟、容易握持的握把，一邊從熟悉的奶嘴中吸吮。

最合適的飲水杯：訓練杯

適用對象：4 個月以上，有支撐的時候可坐直

 

步驟 2：學會用鴨嘴喝東西

當您的寶寶開始吃固體食物時，您可以幫助他們學習一項新技能：從鴨嘴中喝水。要從鴨嘴中喝到液體，需要比用奶嘴更精細的能力，同時也協助寶寶從吸吮轉變成吸食飲用的動作，這通常發生在 6 個月大的時候。為了做為最初階段的輔助，我們設計出柔軟的鴨嘴，有彈性且不傷牙齦。當您的小寶貝開始常用他們的牙齒時，可以換成堅硬、耐咬的鴨嘴。

最合適的飲水杯：鴨嘴杯

適用對象：6 個月以上，能坐高腳椅

 

步驟 3：學會用吸管喝東西

接下來就是學習如何從吸管中喝水，這是自然的成長過程，您的小寶貝已經能掌握從鴨嘴中喝東西。從吸管中喝水可幫助寶寶發展出更進階的口腔運動能力，也是一生受用的成長技能。

最合適的飲水杯：吸管杯

適用對象：9 個月以上，會爬行

 

步驟 4：學會從整個杯緣喝東西

終於，是時候體驗真正的重頭戲了：像個成童一樣，從杯緣直接喝。別擔心，這一步並不會像您想像的那樣混亂！我們的成長杯有防溢出閥門，只有在寶寶的嘴唇靠在杯緣上時才會打開。

最合適的飲水杯：成長杯

適用對象：9 個月以上，會爬行

 

選擇最合適的飲水杯，為寶寶的發育提供輔助

要找到一個適合寶寶發育階段的飲水杯，可利用年齡指標作為一個參考點，但請記住沒有硬性規定。也許您的小寶貝還無法靠自己的力量直立坐好，或者需要更多的時間才能抓到握住杯子的竅門。重要的是選擇能為他們的發育階段提供輔助的杯子，並幫助他們邁入下一個階段。

 

這是一款值得擁有的產品

如果您在想，哇，那麼多杯子，但其實並不一定喔。大多數飛利浦 Avent 飲水杯、鴨嘴和頂蓋都能互相通用。這表示您可以在多個不同的杯子上輕鬆使用相同的鴨嘴，或將鴨嘴裝在奶瓶上。很方便，對吧？

 

一般來說，我們建議您每 3 個月更換一次嬰兒奶瓶或飲水杯的鴨嘴或是頂蓋。

 

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