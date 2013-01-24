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專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈
飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 250%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。*相較於最低法律標準。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈
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專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈
飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 250%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。*相較於最低法律標準。 查看所有優點
全新飛利浦 Ultinon Pro9000 車頭燈泡提供駕駛時所需的絕佳能見度。與鹵素燈泡的最低法規標準相比，道路照明亮度增加 250%，且照明效果始終如一。最佳光譜讓道路標誌更清晰可見。能見距離提高，反應速度增快！
飛利浦 Ultinon Pro9000 以獨家頂級 Lumileds TopContact LED 晶片，常保領先群倫的效能。這些獨特的 OEM LED 能提供最佳的照明一致性，產生較少的熱能，且具備理想照明色彩，以提供更清晰的能見度。全球主要汽車製造商選擇 Lumileds 汽車 LED 晶片和飛利浦車頭燈泡的原因之一，就是因為其配備了最優異的元件和技術，為您帶來無與倫比的性能及長效燈泡使用壽命。
享受實用性與效能之間的平衡。飛利浦 Ultinon Pro9000 具備達 5,800 K 的色溫，經原廠設備製造商實證，可在夜間駕駛時提供最佳眼部舒適度。如此可降低疲勞感，並減輕眼睛疲勞，讓您在黑暗中駕駛時更安全、愉悅。
飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片位置完美，在行駛時光線可準確照亮駕駛需要之處，且不會對來車的駕駛造成眩光。我們的燈泡也採用飛利浦 SafeBeam，不僅能產生最佳可用光束，還搭配無眩光模式。使用飛利浦 Ultinon Pro9000，提升行車安全。
飛利浦 Ultinon Pro9000 以小巧但兼具效率的設計，提供強大的科技效能。飛利浦 Ultinon Pro9000 的一體成型燈泡新設計，兼具效能且使用簡單，安裝輕鬆又快速。內建驅動器，不必再煩惱燈罩空間有限。這款超輕巧設計可與多種車款相容。
LED 改裝燈和鹵素燈泡的瓦數、組成和耗電量不同。以其他 LED 更換鹵素燈泡可能會導致閃爍燈光等問題。飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡無需額外的轉接器** 即可排除大多數車輛燈光閃爍的情形。其可立即與車輛的電力系統搭配運作，提供一致的光束與色溫。
飛利浦 Ultinon Pro9000 與 12V 和 24V 電力系統相容，適用於大多數車型。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。LED 燈光強度更高且壽命更長，而飛利浦 Ultinon Pro9000 頭燈的設計更是持久耐用。加上 AirBoost 和 AirCool 熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。
飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵防水等級認證，也符合電磁干擾的汽車業界標準。採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，提供時下駕駛所需的耐用性。其日常效能讓您在行車時更有信心，提供更明亮一致的照明。
包裝資料
產品說明
電力特性
行銷規格
照明特性
訂購資訊
外包裝資訊
包裝產品資訊
使用壽命