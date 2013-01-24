低耗電量的鮮明 LED 影像

這台電視融合了最先進的 LED 照明技術以及亮眼的極簡設計，影像品質絕美出眾，同時也是此類產品耗電量最低的首選。最棒的是，LED 照明技術不含任何有害物質。所以，LED 背光設計能讓您充分享受低耗電量、高亮度、令人驚豔的對比、清晰度，和生動的色彩等眾多優點。