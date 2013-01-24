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Hospitality TV

24HFL3011T/12
  • 讓賓客驚豔 讓賓客驚豔 讓賓客驚豔
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    Hospitality TV

    24HFL3011T/12

    讓賓客驚豔

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      讓賓客驚豔

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      CMND & Create：隨時依照您的需求，顯示您想要的資訊

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      CMND & Create 可隨時依照您的需求，提供您想要的資訊。CMND 的內容管理模組可輕鬆創造與發送互動式的飯店品牌形象網頁。隨心所欲打造您的 TV 頁面，即時提供賓客最近更新資訊與飯店的最新發展。

      MyChoice 相容性為您帶來循環收益

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      以自訂的歡迎頁面向賓客問候

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      每次開啟電源時，大型顯示器皆會顯示歡迎頁面。歡迎頁面可在安裝時透過 .png 格式的簡單歡迎影像顯示品牌並輕鬆自訂。

      全飯店、保健與監禁模式

      相較於起居室，這些地方更需要所有專業用途的功能。從音量及功能表鎖定到更嚴格的材質測試、節能、防盜遙控器和專屬的保健與監禁功能，皆可運用在利基市場應用。

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      護士呼叫系統相容性讓飛利浦保健大型顯示器成為高度整合的工具，不僅能提供使用者/病患娛樂選項，還能在緊急醫療狀況下方便地獲得幫助。

      螢幕時鐘顯示大大提升訪客便利性

      我們新開發的螢幕時鐘顯示功能可讓訪客輕鬆得知現在的時間。只要按一下按鈕，時鐘就會顯示在電視螢幕上，不僅清晰可見而且耗電量相當低。

      隨時排程喜歡的內容

      利用內建的排程器，隨時顯示您要的一切。計有多達 7 種不同的排程規劃，可顯示任何您喜歡的內容。想要每天循環播放，或是安排在如週末等特定日期播出，任由您選擇。

      Serial Xpress Protocol 打造互動系統

      電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 與所有主要互動系統業者的外部解碼器及機上盒進行連線。

      安裝功能表鎖定

      預防未經授權即存取安裝及組態設定，以確保賓客極致便利性，同時避免不必要的重新設置成本。

      額外的耳機連線，可供個人聆聽音樂使用

      喇叭系統具備額外的耳機連線。只需接上自己的耳機，隨時皆能享受個人聆聽的體驗。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示器
        LED HD 大型顯示器
        螢幕對角尺寸 (公制)
        60  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        24  吋
        長寬比
        16:9
        面板解析度
        1366 x 768p
        亮度
        200  cd/m²
        視角
        176º (H) / 176º (V)
        畫面增強
        • Pixel Plus HD
        • 200Hz 完美動態比率

      • 音訊

        音效輸出功率
        10 (2x5)  W
        喇叭
        • 2.0
        • 下射式
        音效功能
        • AVL
        • 不可思議環繞音效
        • Dolby MS10
        浴室喇叭輸出
        1.5W 單聲道 8Ohm

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 調諧器/接收/傳送

        數位電視
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (高達 1080p60)
        類比電視
        PAL
        視訊播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • 後方連接

        天線
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
        USB1
        USB 2.0
        數位音訊輸出
        光學式
        DVI 音訊輸入
        迷你插孔
        影音輸入
        CVBS 共用 YPbPr
        色差端子
        YPbPr + L/R cinch
        外部控制
        RJ-48
        浴室喇叭輸出
        迷你插孔

      • 側邊連接

        一般介面插槽
        CI+ 1.3
        HDMI3
        HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
        USB2
        USB 3.0
        耳機輸出
        迷你插孔

      • 連線增强功能

        HDMI
        DVI (所有連接埠)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 單鍵播放
        • 系統待機
        • 遙控傳遞
        • 系統音訊控制
        RJ48
        • IR-In/Out
        • Serial Xpress 介面

      • 特色

        數位服務
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • 文字傳訊
        使用簡單
        • 畫面風格
        • 音效風格
        • 圖片格式
        • 獨立音量控制
        本機控制
        搖桿

      • 款客功能

        飯店模式
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制
        • 搖桿控制鎖定
        監禁模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        SmartInfo
        • HTML5 瀏覽器
        • 互動範本
        • 幻燈片展示圖片
        CMND&Control
        • 離線頻道編輯器
        • 離線設定編輯器
        • 透過 RF 進行遠端管理
        • CMND&Create
        您的品牌
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        收益創造
        MyChoice
        複製與韌體更新
        • 即時初始複製
        • 經由 USB/RF
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        • 睡眠定時器
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        • 通路
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        • 畫面風格
        • 圖片格式
        • 音效風格
        • 音量
        • 功能表語言
        遙控器
        • 隨附纜線帶
        • 電量不足偵測
        • RC 電池門鎖
        防盜
        • 電池防盜保護
        • Kensington 防盜鎖

      • 保健功能

        控制器
        • 多重遙控
        • 保健 RC 相容性
        • 護士呼叫系統相容性
        便利
        • 耳機輸出
        • 獨立主喇叭靜音
        安全
        • 雙重隔離 Class II
        • 防燃

      • 多媒體

        多媒體連結
        USB
        支援視訊播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • 容器：AVI、MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        支援字幕格式
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        支援音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        支援圖片格式
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        支援的 USB 視訊解析度
        達 1920x1080p@60Hz

      • 配件

        內附
        • 桌上支架
        • 2 枚 AAA 電池
        • 保固手冊
        • 法律和安全手冊
        • 電源線
        • 遙控器 22AV1503A/12
        選購
        • 外部時鐘 22AV1120C/00
        • 保健 RC 22AV1109H/12
        • 設定 RC 22AV9573A/12

      • 功率

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        A+
        歐盟能源標章功率
        19  W
        年耗電量
        28  kW·h
        待機消耗功率
        <0.3W
        省電功能
        環保模式
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        設備寬度
        560  mm
        設備高度
        336  mm
        設備深度
        35  mm
        設備寬度 (含機座)
        560  mm
        設備高度 (含機座)
        344  mm
        設備厚度 (含機座)
        112  mm
        產品重量
        3.0  kg
        産品重量 (+機座)
        3.2  kg
        符合 VESA 標準掛架
        • M4
        • 75 x 75 公釐

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 保固手冊
      • 電源線
      • 桌上型立架

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          • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
          • 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
          • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。