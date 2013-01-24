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專業級 LED 電視

28HFL2819D/12
1 獲獎記錄
  • 物超所值的新潮設計 物超所值的新潮設計 物超所值的新潮設計
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    專業級 LED 電視

    28HFL2819D/12
    1 獲獎記錄

    物超所值的新潮設計

    這台省電型 Hospitality LED 電視讓您可以透過 USB 複製與專屬款客功能 (如功能表與控制鎖定)，享受高效率的安裝作業。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      物超所值的新潮設計

      採用省電 LED 技術

      • 28 吋 Studio
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      USB 複製所有設定以快速安裝

      USB 複製所有設定以快速安裝

      配備快速複製能力，可在不到一分鐘的時間內，輕鬆將一台電視全部的程式及頻道設定複製到其他電視機上。這個功能可確保不同電視機間的一致性，並可大幅降低安裝時間和成本。

      低耗電量的鮮明 LED 影像

      低耗電量的鮮明 LED 影像

      這台電視融合了最先進的 LED 照明技術以及亮眼的極簡設計，影像品質絕美出眾，同時也是此類產品耗電量最低的首選。最棒的是，LED 照明技術不含任何有害物質。所以，LED 背光設計能讓您充分享受低耗電量、高亮度、令人驚豔的對比、清晰度，和生動的色彩等眾多優點。

      USB 適用於多媒體播放

      USB 適用於多媒體播放

      將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機，或其他多媒體裝置連接至電視側面的 USB 埠，即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

      螢幕顯示的歡迎頁面

      螢幕顯示的歡迎頁面

      每次開啟電源時，電視機皆會顯示歡迎問候畫面。

      音量限制

      此功能預定電視機可操作的音量範圍，預防過度調整音量，同時避免干擾隔壁房的住客。

      安裝功能表鎖定

      預防未經授權即操作安裝及組態設定，以確保住客極致便利性，同時避免不必要的重新設定成本。

      低耗電量

      飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。

      整合式連線面板

      整合式連線面板讓您的住客能順利將其個人裝置與電視連線，而無須使用額外的連線面板。

      側邊控制鎖定

      在設定功能表中可選擇鎖定或不鎖定操作電視機的側邊控制選項；如未經授權即操作電視功能表，會讓營運人員浪費重新安裝的時間和精力。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示幕
        LED HD TV
        螢幕對角尺寸 (公制)
        71  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        28  吋
        長寬比
        16:9
        面板解析度
        1366 x 768p
        視角
        176º (H) / 176º (V)
        畫面增強
        • Digital Crystal Clear
        • 100 Hz 完美動態比率 (Perfect Motion Rate)
        彩色外殼
        黑色

      • 支援的螢幕解析度

        電腦輸入
        高達 1920x1080 @ 60Hz
        視訊輸入
        • 24、25、30、50、60 Hz
        • 高達 1920x1080p

      • 調諧器/接收/傳送

        數位電視
        • DVB-C MPEG2/MPEG4
        • DVB-T MPEG2/MPEG4
        電視系統
        • PAL
        • SECAM
        視訊播放
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • 音效

        加強音效
        • 自動音量調整器
        • 不可思議環繞音效
        • 高音及低音控制
        • 清晰音效

      • 喇叭

        內建喇叭
        2

      • 連線

        AV 連接端子數量
        1
        USB 數量
        1
        HDMI 連接頭數量
        1
        Scart 接頭數 (RGB/CVBS)
        1
        HDMI 功能
        音訊回傳頻道
        側邊連接
        • 音訊輸入左/右
        • CVBS 輸入
        • 耳機輸出
        • USB 2.0
        其他連接
        • 天線 IEC75
        • S/PDIF 輸出 (同軸線)
        • 電腦輸入 VGA
        • Common Interface Plus (CI+)

      • 便利

        設定容易
        • 自動選台系統 (ATS)
        • 自動頻道安裝 (ACI)
        • 自動搜尋頻道顯示
        • 自動儲存
        • 經由 USB 複製電視設定
        • 安裝功能表鎖定
        • 功能表存取安全性
        使用容易
        • 自動音量調整器 (AVL)
        • 螢幕顯示
        • 節目清單
        • 側邊控制
        • 1 頻道清單類比/數位
        舒適
        • 飯店住客功能
        • 歡迎頁面 (.png)
        • 開啟頻道
        • 音量限制
        • 睡眠定時器
        監禁模式
        文字、MHEG、USB、EPG、字幕封鎖
        文字傳訊
        1000 頁智慧文字
        電子化節目指南
        • 8 日電子節目指南
        • 本期 + 次期 EPG
        螢幕格式調整
        • 4:3
        • 14:9
        • 14:9 縮放
        • 16:9
        • 自動
        • 字幕
        • 劇院
        遙控器
        22AV1407A/12
        韌體可升級
        可透過 USB 升級的韌體

      • Healthcare

        控制器
        多功能遙控器 (4x)
        便利
        耳機輸出

      • 多媒體應用程式

        多媒體連結
        USB
        影片播放格式
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • 容器：AVI、MKV
        • WMV9/VC1
        音樂播放格式
        • MP3
        • M4A
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        圖片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • 電源

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        A
        環境溫度
        5 °C 至 35 °C
        省電功能
        • 環保模式
        • 畫面靜音 (適用於收音機)
        年耗電量
        48  kW·h
        歐盟能源標章功率
        33  W
        待機消耗功率
        <0.3W

      • 尺寸

        設備寬度
        640  mm
        設備高度
        394  mm
        設備深度
        38/65  mm
        設備寬度 (含機座)
        640  mm
        設備高度 (含機座)
        427  mm
        設備厚度 (含機座)
        185  mm
        符合 VESA 標準掛架
        100 x 100 公釐
        產品重量
        5.1  kg

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 桌上型立架
        • 保證手冊
        • 法律和安全手冊
        選購配件
        安裝遙控器 22AV8573/00

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 電源線
      • 桌上型前後傾斜立架
      • 保固手冊

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