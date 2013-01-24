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專業級 LED 大型顯示器

28HFL3010T/12
1 獲獎記錄
  • 為賓客提供無與倫比的實用功能 為賓客提供無與倫比的實用功能 為賓客提供無與倫比的實用功能
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    專業級 LED 大型顯示器

    28HFL3010T/12
    1 獲獎記錄

    為賓客提供無與倫比的實用功能

    這台節能 LED 大型顯示器讓您盡享 Hospitality TV 款客大型顯示器的各種優點。賓客除了可以藉以購買優質內容，還能透過飯店資訊頁面獲知相關資訊，並使用最新的遙控技術，輕鬆進行安裝及操控 查看所有優點

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      為賓客提供無與倫比的實用功能

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      MyChoice 相容性為您帶來循環收益

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      SmartInstall 提供簡易遠端安裝且保養輕鬆

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      SmartInfo 提供展現品牌形象的互動式飯店資訊頁面

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      SmartInfo 可讓您提供飯店或城市資訊給賓客。即使大型顯示器未連線至內部網路或網際網路，賓客仍舊可以存取互動式飯店網頁。您可以定期變更資訊，輕鬆地讓賓客獲得所有飯店的最新發展。

      Serial Xpress Protocol Easy 互動系統

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      設有 Serial Xpress Protocol Easy 的電視可與所有主要互動系統業者的外部解碼器及機上盒進行連線。

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      額外的耳機連線，可供個人聆聽音樂使用

      喇叭系統具備額外的耳機連線。只需接上自己的耳機，隨時皆能享受個人聆聽的體驗。

      專為醫療照護業所設計的護士呼叫相容性

      護士呼叫系統相容性讓飛利浦保健大型顯示器成為高度整合的工具，不僅能提供使用者/病患娛樂選項，還能在緊急醫療狀況下方便地獲得幫助。

      螢幕時鐘顯示大大提升訪客便利性

      我們新開發的螢幕時鐘顯示功能可讓訪客輕鬆得知現在的時間。只要按一下按鈕，時鐘就會顯示在電視螢幕上，不僅清晰可見而且耗電量相當低。

      本機控制鎖定可防止未經授權的使用

      系統管理員可停用或啟用本機控制鎖定，來防止透過控制按鈕對大型顯示器進行未經授權的使用，節省營運人員的管理時間。

      環保設計與防燃外殼

      飛利浦將永續發展融入企業經營中。飛利浦大型顯示器根據我們的 EcoDesign 原則設計製造，目標是經由低耗電量、移除有害物質、輕量、更有效率的包裝和更佳的回收性，盡可能降低對整體環境的影響。飛利浦大型顯示器同時也使用防燃材質製作特殊外殼。由消防單位所做的獨立測試顯示，一般大型顯示器有時可能加劇來自外部的火勢，但飛利浦大型顯示器不會助長火勢。

      低耗電量

      飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示幕
        LED HD TV
        螢幕對角尺寸 (公制)
        70  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        28  吋
        長寬比
        16:9
        面板解析度
        1366 x 768p
        亮度
        310  cd/m²
        視角
        178º (水平) / 178º (垂直)
        畫面增強
        • Pixel Plus HD
        • 200Hz 完美動態比率

      • 音訊

        音效輸出功率
        10 (2x5)  W
        喇叭
        • 2.0
        • 下射式
        音效功能
        • AVL
        • 不可思議的環繞音效
        • 超重低音
        • Dolby MS10

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 調諧器/接收/傳送

        數位電視
        DVB-T/T2/C
        類比電視
        PAL
        視訊播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • 後方連接

        天線
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        數位音訊輸出
        光學式
        Scart 接頭
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        VGA 輸入
        15 針 D-sub
        影音輸入
        CVBS 共用 YPbPr
        色差端子
        YPbPr + L/R cinch
        DVI 音訊輸入
        迷你插孔
        外部控制
        RJ-48

      • 側邊連接

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB1
        USB 2.0
        一般介面插槽
        CI+ 1.3
        耳機輸出
        迷你插孔

      • 連線增强功能

        HDMI
        • ARC (所有連接埠)
        • DVI (所有連接埠)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 單鍵播放
        • 系統待機
        • 遙控傳遞
        • 系統音訊控制
        Scart 接頭
        開機 Scart
        RJ48
        • IR-In/Out
        • Serial Xpress 介面

      • 特色

        數位服務
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • 文字傳訊
        • HbbTV
        使用簡單
        • 畫面風格
        • 音效風格
        • 圖片格式
        本機控制
        電源開關 (側邊)

      • 款客功能

        飯店模式
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制
        • 本機控制鎖定
        監禁模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        SmartInfo
        • HTML5 瀏覽器
        • 互動範本
        • 幻燈片展示圖片
        CMND Create & Control
        • 離線頻道編輯器
        • 離線設定編輯器
        • 透過 RF 進行遠端管理
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        • 環保/快速開機
        開啟控制
        • 通路
        • 功能
        • 圖片格式
        • 音量
        遙控器
        • 隨附纜線帶
        • 電量不足偵測
        • RC 電池門鎖
        防盜
        • 電池防盜保護
        • Kensington 防盜鎖

      • 保健功能

        控制器
        • 多重遙控
        • 保健 RC 相容性
        • 護士呼叫系統相容性
        便利
        • 耳機輸出
        • 獨立主喇叭靜音
        安全
        • 雙重隔離 Class II
        • 防燃

      • 多媒體

        多媒體連結
        USB
        支援視訊播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • 容器：AVI、MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        支援字幕格式
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        支援音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        支援圖片格式
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        支援的 USB 視訊解析度
        達 1920x1080p@60Hz

      • 配件

        內附
        • 遙控器 22AV1409A/12
        • 桌上支架
        • 2 枚 AAA 電池
        • 保固手冊
        • 法律和安全手冊
        • 電源線
        選購
        • 外部時鐘 22AV1120C/00
        • 保健 RC 22AV1109H/12
        • 設定 RC 22AV9573A

      • 電源

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        A+
        歐盟能源標章功率
        18  W
        年耗電量
        26  kW·h
        待機消耗功率
        <0.3W
        省電功能
        環保模式
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        設備寬度
        635  mm
        設備高度
        393  mm
        設備深度
        62/74  mm
        設備寬度 (含機座)
        635  mm
        設備高度 (含機座)
        438  mm
        設備厚度 (含機座)
        190  mm
        產品重量
        4.5  kg
        産品重量 (+機座)
        5.1  kg
        符合 VESA 標準掛架
        • M4
        • 100 x 100 公釐

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 保固手冊
      • 電源線
      • 桌上型立架

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          • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
          • 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
          • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。