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為病患提供無與倫比的實用功能
這台節能 LED 大型顯示器讓您盡享 Healthcare TV 保健大型顯示器的各種優點。病患除了可以藉以購買優質內容，還能透過資訊頁面獲知相關資訊，並使用最新的遙控技術，輕鬆進行安裝及操控 查看所有優點
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有了 LED 背光，您可以享受低耗電量，以及結合高亮度、令人驚豔的對比與生動色彩的美麗線條。
MyChoice 提供簡易與低成本的方式讓您的賓客享受優質電視頻道。同時又能讓您創造更多收益，回收最初的電視投資。
SmartInstall 讓您不費吹灰之力即可順利安裝大型顯示器及進行保養。不需實際進入任何房間，輕鬆使用網頁工具，就能遠端設定、安裝大型顯示器！節省時間之餘，更能確保賓客不受打擾。無論是更新飯店資訊頁面或安裝新頻道，SmartInstall 助您掌控全局。
SmartInfo 讓您輕鬆為病患提供醫院或保健資訊。即使電視未連線至內部網路或網際網路，病患仍舊可以存取互動式醫院網頁。您可以定期變更資訊，輕鬆地讓病患獲得所有最新資訊。
設有 Serial Xpress Protocol Easy 的電視可與所有主要互動系統業者的外部解碼器及機上盒進行連線。
此款大型顯示器隨附專為保健用途設計的時尚白色遙控器。遙控器穩固的表面與平順的背面方便清潔及消毒。此外，電量不足檢查和防盜電池供應是促進醫院營運效率的重要功能。
相較於起居室，這些地方更需要所有專業用途的功能。從音量及功能表鎖定到更嚴格的材質測試、節能、防盜遙控器和專屬的保健與監禁功能，皆可運用在利基市場應用。
每一支遙控器僅操作一台電視是多組遙控器的特色。一間房間內可設置最多 14 台電視，且不會因各自遙控器的操作而相互干擾。
護士呼叫系統相容性讓飛利浦保健大型顯示器成為高度整合的工具，不僅能提供使用者/病患娛樂選項，還能在緊急醫療狀況下方便地獲得幫助。
喇叭系統具備額外的耳機連線。只需接上自己的耳機，隨時皆能享受個人聆聽的體驗。
系統管理員可停用或啟用搖桿控制鎖定，來防止透過搖桿對大型顯示器進行未經授權的使用，節省營運人員的管理時間。
飛利浦將永續發展融入企業經營中。飛利浦大型顯示器根據我們的 EcoDesign 原則設計製造，目標是經由低耗電量、移除有害物質、輕量、更有效率的包裝和更佳的回收性，盡可能降低對整體環境的影響。飛利浦大型顯示器同時也使用防燃材質製作特殊外殼。由消防單位所做的獨立測試顯示，一般大型顯示器有時可能加劇來自外部的火勢，但飛利浦大型顯示器不會助長火勢。
飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。
畫面/顯示
音訊
設計
調諧器/接收/傳送
後方連接
側邊連接
連線增强功能
特色
款客功能
保健功能
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