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CMND & Control 可從單一中央位置遠端設定與安裝 TV，不需實際進入任何房間。不費吹灰之力即可更新與管理所有顯示器，完全不會打擾您的賓客。
CMND & Create 可隨時依照您的需求，提供您想要的資訊。CMND 的內容管理模組可輕鬆創造與發送互動式的飯店品牌形象網頁。隨心所欲打造您的 TV 頁面，即時提供賓客最近更新資訊與飯店的最新發展。
MyChoice 提供簡易與低成本的方式讓您的賓客享受優質電視頻道。同時又能讓您創造更多收益，回收最初的電視投資。
每次開啟電源時，大型顯示器皆會顯示歡迎頁面。歡迎頁面可在安裝時透過 .png 格式的簡單歡迎影像顯示品牌並輕鬆自訂。
相較於起居室，這些地方更需要所有專業用途的功能。從音量及功能表鎖定到更嚴格的材質測試、節能、防盜遙控器和專屬的保健與監禁功能，皆可運用在利基市場應用。
護士呼叫系統相容性讓飛利浦保健大型顯示器成為高度整合的工具，不僅能提供使用者/病患娛樂選項，還能在緊急醫療狀況下方便地獲得幫助。
我們新開發的螢幕時鐘顯示功能可讓訪客輕鬆得知現在的時間。只要按一下按鈕，時鐘就會顯示在電視螢幕上，不僅清晰可見而且耗電量相當低。
利用內建的排程器，隨時顯示您要的一切。計有多達 7 種不同的排程規劃，可顯示任何您喜歡的內容。想要每天循環播放，或是安排在如週末等特定日期播出，任由您選擇。
SmartInfo 可讓您透過 SmartUI 提供飯店或城市資訊給賓客。即使大型顯示器未連線至內部網路或網際網路，賓客仍舊可以存取互動式飯店網頁。您可以定期變更資訊，輕鬆地讓賓客獲得所有飯店的最新發展。
電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 與所有主要互動系統業者的外部解碼器及機上盒進行連線。
預防未經授權即存取安裝及組態設定，以確保賓客極致便利性，同時避免不必要的重新設置成本。
喇叭系統具備額外的耳機連線。只需接上自己的耳機，隨時皆能享受個人聆聽的體驗。
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