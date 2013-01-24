主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

專業大型顯示器

40HFL3011W/12
  • 讓賓客驚豔 讓賓客驚豔 讓賓客驚豔
    -{discount-value}

    專業大型顯示器

    40HFL3011W/12

    讓賓客驚豔

    提供 Full HD 畫質且能展現品牌形象的互動式飯店頁面，向賓客傳送適切的訊息。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    專業大型顯示器

    讓賓客驚豔

    提供 Full HD 畫質且能展現品牌形象的互動式飯店頁面，向賓客傳送適切的訊息。 查看所有優點

    讓賓客驚豔

    提供 Full HD 畫質且能展現品牌形象的互動式飯店頁面，向賓客傳送適切的訊息。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    專業大型顯示器

    讓賓客驚豔

    提供 Full HD 畫質且能展現品牌形象的互動式飯店頁面，向賓客傳送適切的訊息。 查看所有優點

    類似產品

    See all unmapped

      讓賓客驚豔

      搭配更聰明的專業大型顯示器

      • 40 吋 HeartLine
      • Full HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      CMND & Control：輕鬆保養 TV

      CMND & Control：輕鬆保養 TV

      CMND & Control 可從單一中央位置遠端設定與安裝 TV，不需實際進入任何房間。不費吹灰之力即可更新與管理所有顯示器，完全不會打擾您的賓客。

      CMND & Create：隨時依照您的需求，顯示您想要的資訊

      CMND & Create：隨時依照您的需求，顯示您想要的資訊

      CMND & Create 可隨時依照您的需求，提供您想要的資訊。CMND 的內容管理模組可輕鬆創造與發送互動式的飯店品牌形象網頁。隨心所欲打造您的 TV 頁面，即時提供賓客最近更新資訊與飯店的最新發展。

      MyChoice 相容性為您帶來循環收益

      MyChoice 相容性為您帶來循環收益

      MyChoice 提供簡易與低成本的方式讓您的賓客享受優質電視頻道。同時又能讓您創造更多收益，回收最初的電視投資。

      以自訂的歡迎頁面向賓客問候

      以自訂的歡迎頁面向賓客問候

      每次開啟電源時，大型顯示器皆會顯示歡迎頁面。歡迎頁面可在安裝時透過 .png 格式的簡單歡迎影像顯示品牌並輕鬆自訂。

      全飯店、保健與監禁模式

      相較於起居室，這些地方更需要所有專業用途的功能。從音量及功能表鎖定到更嚴格的材質測試、節能、防盜遙控器和專屬的保健與監禁功能，皆可運用在利基市場應用。

      專為醫療照護業所設計的護士呼叫相容性

      護士呼叫系統相容性讓飛利浦保健大型顯示器成為高度整合的工具，不僅能提供使用者/病患娛樂選項，還能在緊急醫療狀況下方便地獲得幫助。

      螢幕時鐘顯示大大提升訪客便利性

      我們新開發的螢幕時鐘顯示功能可讓訪客輕鬆得知現在的時間。只要按一下按鈕，時鐘就會顯示在電視螢幕上，不僅清晰可見而且耗電量相當低。

      隨時排程喜歡的內容

      利用內建的排程器，隨時顯示您要的一切。計有多達 7 種不同的排程規劃，可顯示任何您喜歡的內容。想要每天循環播放，或是安排在如週末等特定日期播出，任由您選擇。

      SmartInfo 提供展現品牌形象的互動式飯店資訊頁面

      SmartInfo 可讓您透過 SmartUI 提供飯店或城市資訊給賓客。即使大型顯示器未連線至內部網路或網際網路，賓客仍舊可以存取互動式飯店網頁。您可以定期變更資訊，輕鬆地讓賓客獲得所有飯店的最新發展。

      Serial Xpress Protocol 打造互動系統

      電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 與所有主要互動系統業者的外部解碼器及機上盒進行連線。

      安裝功能表鎖定

      預防未經授權即存取安裝及組態設定，以確保賓客極致便利性，同時避免不必要的重新設置成本。

      額外的耳機連線，可供個人聆聽音樂使用

      喇叭系統具備額外的耳機連線。只需接上自己的耳機，隨時皆能享受個人聆聽的體驗。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示器
        LED Full HD
        螢幕對角尺寸 (公制)
        102  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        40  吋
        長寬比
        16:9
        面板解析度
        1920 x 1080p
        亮度
        280  cd/m²
        視角
        176º (H) / 176º (V)
        畫面增強
        • Pixel Plus HD
        • 200Hz 完美動態比率

      • 音訊

        音效輸出功率
        16 (2x8)  W
        喇叭
        • 2.0
        • 下射式
        浴室喇叭輸出
        1.5W 單聲道 8Ohm
        音效功能
        • AVL
        • 不可思議環繞音效
        • Dolby MS10

      • 設計

        顏色
        白色

      • 調諧器/接收/傳送

        數位電視
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (高達 1080p60)
        類比電視
        PAL
        視訊播放
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • 後方連接

        天線
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
        USB1
        USB 2.0
        數位音訊輸出
        光學式
        DVI 音訊輸入
        迷你插孔
        影音輸入
        CVBS 共用 YPbPr
        色差端子
        YPbPr + L/R cinch
        外部控制
        RJ-48
        浴室喇叭輸出
        迷你插孔

      • 側邊連接

        一般介面插槽
        CI+ 1.3
        HDMI3
        HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
        USB2
        USB 3.0
        耳機輸出
        迷你插孔

      • 連線增强功能

        HDMI
        DVI (所有連接埠)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 單鍵播放
        • 系統待機
        • 遙控傳遞
        • 系統音訊控制
        RJ48
        • IR-In/Out
        • Serial Xpress 介面

      • 特色

        數位服務
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • 文字傳訊
        使用簡單
        • 畫面風格
        • 音效風格
        • 圖片格式
        • 獨立音量控制
        本機控制
        搖桿

      • 款客功能

        飯店模式
        • 搖桿控制鎖定
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制
        監禁模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        SmartInfo
        • HTML5 瀏覽器
        • 互動範本
        • 幻燈片展示圖片
        CMND&Control
        • 離線頻道編輯器
        • 離線設定編輯器
        • 透過 RF 進行遠端管理
        • CMND&Create
        您的品牌
        • SmartInfo
        • 歡迎標誌
        收益創造
        MyChoice
        複製與韌體更新
        • 即時初始複製
        • 經由 USB/RF
        計時器
        • 排程器 (7x)
        • 睡眠定時器
        • 鬧鈴喚醒
        • 頻道喚醒
        • 音效喚醒
        時鐘
        • 待機模式的時鐘
        • 夜光 RC 按鈕
        • 螢幕時鐘
        • 選購外部時鐘
        頻道
        • 組合式清單
        • 主題清單
        • 離線頻道編輯器
        互動式 DRM
        VSecure
        控制器
        • 封鎖自動頻道更新
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        電源控制
        環保/快速開機
        開啟控制
        • 通路
        • 功能
        • 畫面風格
        • 圖片格式
        • 音效風格
        • 音量
        • 功能表語言
        遙控器
        • 隨附纜線帶
        • 電量不足偵測
        • RC 電池門鎖
        防盜
        • 電池防盜保護
        • Kensington 防盜鎖

      • 保健功能

        控制器
        • 多重遙控
        • 保健 RC 相容性
        • 護士呼叫系統相容性
        便利
        • 耳機輸出
        • 獨立主喇叭靜音
        安全
        • 雙重隔離 Class II
        • 防燃

      • 多媒體

        多媒體連結
        USB
        支援視訊播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • 容器：AVI、MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        支援字幕格式
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        支援音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        支援圖片格式
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        支援的 USB 視訊解析度
        達 1920x1080p@60Hz

      • 配件

        內附
        • 桌上支架
        • 遙控器 22AV1604A/12
        • 2 枚 AAA 電池
        • 保固手冊
        • 法律和安全手冊
        • 電源線
        選購
        • 外部時鐘 22AV1120C/00
        • 設定 RC 22AV9573A/12

      • 功率

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        A+
        歐盟能源標章功率
        46  W
        年耗電量
        68  kW·h
        待機消耗功率
        <0.3W
        省電功能
        環保模式
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        設備寬度
        918  mm
        設備高度
        532  mm
        設備深度
        64/77  mm
        設備寬度 (含機座)
        918  mm
        設備高度 (含機座)
        597  mm
        設備厚度 (含機座)
        222  mm
        產品重量
        7.6  kg
        産品重量 (+機座)
        9.5  kg
        符合 VESA 標準掛架
        • M4
        • 200 x 200 公釐

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 保固手冊
      • 電源線
      • 桌上型立架

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
          • 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
          • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。