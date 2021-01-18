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LED 顯示

41BDL7224L/00
  • 讓想像力馳騁 讓想像力馳騁 讓想像力馳騁
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    LED 顯示

    41BDL7224L/00

    讓想像力馳騁

    沒有限制、沒有界線。飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 告示板解決方案為形狀和尺寸帶來無限可能。無縫連結及多種尺寸選擇，締造真正獨一無二的顯示器，無論規格，成果盡善盡美。 查看所有優點

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    沒有限制、沒有界線。飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 告示板解決方案為形狀和尺寸帶來無限可能。無縫連結及多種尺寸選擇，締造真正獨一無二的顯示器，無論規格，成果盡善盡美。 查看所有優點

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      讓想像力馳騁

      LED 顯示器不受限形式與形狀

      • 41 吋
      • 直視型 LED

      形成任何形狀、L 型角或曲度

      飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 面板的高度為 25 公分，提供 50 公分、75 公分和 100 公分的寬度。這些顯示器可以用任何橫向形式安裝，沒有尺寸限制。也提供斜角設計，可形成凸面和凹面形式的彎曲設計。

      飛利浦 Active Health Monitoring

      透過精準實現盡善盡美。Active Health Monitoring 能確切顯示故障物品與位置，讓維修變得迅速、簡易且可預測。這個軟體可連線或離線使用，大幅提高更換相關零件過程的效率，對於擁有多個地理位置的顯示器擁有者而言是不可或缺的。

      原廠調校

      每一塊飛利浦 L-Line LED 面板都在我們的工廠裡經過完美環境下的調校。這表示無須再經過實地調校，因此安裝更迅速。調校和設定檔案也有提供，能確保維修迅速進行。

      動態面板連接

      飛利浦 L-Line 7000 LED 面板可以各種不同大小混搭，形成各種形狀和尺寸的單一顯示器。動態校準插梢確保各種環境皆能配合使用，呈現平順無縫的顯示器表面。每一塊 LED 面板的左右兩邊都有開口，能配合 LED 面板之間多樣化的有線連接以及任何外部輸入連線，帶來更高的方便性與效率。LED 面板上下方的開口可以彈出，在只能由面板上方或下方連線時也能派上用場。

      選購的斜角可用於曲面顯示器

      打造任何形狀、大小和解析度的無邊框顯示器。飛利浦專業 LED 面板的模組化設計可適用於任何空間。組建大量身歷其境的設備，或者以吸引人的排列方式組合。輕鬆在門口或其他出入口周圍打造無縫銜接的顯示器。全新飛利浦 7000 系列甚至讓角落和曲面顯示器也能輕鬆打造。

      無縫連結營造完美影像

      您的飛利浦專業級 LED 顯示器內建纜線線路，確保電源線與資料傳輸線收納整齊。顯示面板的店員和資料都以菊輪鍊連接，讓您盡可能減少雜亂、加快安裝速度。

      動態省電

      飛利浦專業l LED 顯示器使用的高效能 LED 經過完整的測試，不只能源效率高，也符合成本效益。此外更強的技術也能讓顯示器動態節約消耗功率。

      保角塗層和異物防護

      能防灰塵、塵土、真菌和潮濕的保角塗層不只能保護此產品，也讓維修更輕鬆。IP30 認證的異物防護能降低灰塵或腐蝕所導致的短路風險。

      高亮度：1200 nits / 峰值 1600 nits

      阻燃設計能在失火時延緩火勢蔓延，幫助保護 LED 面板的結構完整性。通過 European 標準 B1 DIN4102、英國標準 (BS476-7) 和北美標準 UL94 的測試與認證。

      提供 3 種尺寸

      專利的易裝架讓安裝更為迅速。這些選購的品項提供平面 LED 安裝、凸面曲面 (177.5/175/172.5 度) 安裝，以及 L 形 90 度角安裝。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        色溫預設
        6500±500 K
        色溫調整範圍
        4000~9500 K (依軟體而定)
        視角 (水平)
        160  度
        視角 (垂直)
        160  度
        調校 (亮度/色彩)
        支援
        更新率 (Hz)
        2100~3900 (14 位元：3900Hz)
        框頻 (Hz)
        50 & 60
        長寬比
        4:1
        畫面增強
        廣色域顯示器
        擺放位置
        橫向
        用途
        全天候，室內
        亮度一致性
        >=97%
        調校前亮度
        1200 nits*
        調校後亮度
        850 nits
        對比率 (一般)
        >=3000:1*
        * 備註
        依據 IDMS 標準。

      • 便利

        訊號控制迴路途徑
        RJ45
        容易安裝
        • 導銷
        • 輕盈
        電源迴路途徑
        230V 環境：8 個 (或以下) 機櫃，110V 環境：4 個 (或以下) 機櫃，上限 10A

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        -20~45  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20~50  °C
        濕度範圍 (操作) [RH]
        10~80%
        濕度範圍 (儲存) [RH]
        10~85% 

      • 功率

        輸入電壓
        AC100~240V (50 & 60Hz)
        最大功耗 (W)
        <150
        一般功耗 (W)
        <35
        全黑畫面功耗 (W)
        <11

      • 其他

        保固
        2 年
        符合法規
        • EN55032
        • EN55035
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • RoHS
        • FCC SDOC，Part 15，Class A
        阻燃認證
        • BS 476 Part7:1997
        • UL94
        • DIN4102-1
        保角塗層
        集線器板、背面 LED 模組

      • 機櫃

        機櫃尺寸 (公釐)
        1000x250x40
        側角 (度)
        90
        機櫃對角線 (吋)
        40.6 吋
        機櫃解析度 (寬 x 高)
        416x104
        重量 (公斤)
        5.89
        機櫃像素 (點)
        43.264
        機櫃區域 (平方公尺)
        0.25
        電源接頭
        3 芯插槽 (C14 進、C13 出)
        資料接頭
        RJ45
        機櫃結構
        模鑄鋁合金
        接收卡數量
        1 入
        接收卡規格
        A5S/A5S plus
        接收卡品牌
        NovaStar

      • 模組

        LED 類型
        SMD 1515 銅線
        像素組成
        1R1G1B
        LED 使用壽命 (小時)
        100,000 小時
        像素間距 (公釐)
        2.4
        模組解析度 (寬 x 高，像素)
        104x104
        模組尺寸 (寬 x 高，公釐)
        249.9*249.9

      • 配件

        電源線
        2 入
        LAN 纜線 (RJ45，CAT-5)
        2 入
        QSG
        1 入

      • 包裝資料

        包裝尺寸 (公釐)
        1354x392x221
        總重 (公斤)
        9.15

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