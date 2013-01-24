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專業大型顯示器

43HFL5011T/12
1 獲獎記錄
  • 開創新局的體驗 開創新局的體驗 開創新局的體驗
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    專業大型顯示器

    43HFL5011T/12
    1 獲獎記錄

    開創新局的體驗

    為客人提供賓至如歸的觀賞體驗。讓他們享受更快速、反應更佳的 TV，搭載各式各樣的專屬款客應用程式，而您則能輕鬆進行遠端安裝，方便管理。 查看所有優點

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      開創新局的體驗

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      專為待客而設計的進階應用程式與多項服務

      進階應用程式含有各式各樣的應用程式資料庫。採用 Android 能使應用程式執行更順暢、更快速，而且更加先進。為款客量身打造，使用後即安全刪除賓客資訊，且能避免存取危害業務的不法內容。

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      Serial Xpress Protocol 打造互動系統

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      飛利浦大型顯示器遙控應用程式 (Philips TV Remote App) 提供更完善的賓客控制

      不想使用遙控器嗎？在智慧型手機或平板電腦上使用飛利浦大型顯示器遙控應用程式 (Philips TV Remote App) 來控制 TV，挑選欲檢視的應用程式並存取 SmartInfo。在 iOS 和 Android 裝置上提供免費下載。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示器
        LED Full HD
        螢幕對角尺寸 (公制)
        110  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        43  吋
        長寬比
        16:9
        面板解析度
        1920 x 1080p
        亮度
        300  cd/m²
        視角
        178º (水平) / 178º (垂直)
        畫面增強
        • 200Hz 完美動態比率
        • Pixel Plus HD

      • 音訊

        音效輸出功率
        16 (2x8)  W
        喇叭
        • 2.0
        • 下射式
        浴室喇叭輸出
        1.5W 單聲道 8Ohm
        音效功能
        • AVL
        • 不可思議環繞音效
        • 超重低音
        • Dolby MS10

      • 設計

        顏色
        銀色

      • Android TV

        記憶體容量 (快閃)
        8GB
        作業系統
        Android™ 5.1 (Lollipop)

      • 調諧器/接收/傳送

        數位電視
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (高達 1080p60)
        類比電視
        PAL
        IP 播放
        • 多播
        • 單播
        視訊播放
        • NTSC
        • PAL

      • 無線連線

        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast
        無線 LAN
        802.11 b/g/n
        藍牙
        • 4.0
        • 支援 HID 遊戲台
        • 多聲道
        • 無線音訊 (耳機)

      • 後方連接

        Scart 接頭
        • RGB
        • CVBS
        浴室喇叭輸出
        迷你插孔
        色差端子
        YPbPr + L/R cinch
        DVI 音訊輸入
        迷你插孔
        外部控制
        RJ-48
        外部電源
        • 12V/15W
        • 迷你插孔

      • 底部接頭

        天線
        IEC-75
        數位音訊輸出
        光學式
        乙太網路 (LAN)
        RJ-45
        HDMI1
        HDMI 1.4
        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB1
        USB 2.0

      • 側邊連接

        一般介面插槽
        CI+ 1.3.2
        耳機輸出
        迷你插孔
        HDMI3
        HDMI 1.4
        HDMI4
        HDMI 1.4 (MHL 2.0)
        USB2
        USB 3.0
        USB3
        USB 2.0

      • 連線增強功能

        HDMI
        • ARC (所有連接埠)
        • DVI (所有連接埠)
        • MHL 2.0 (HDMI4)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 單鍵播放
        • 系統待機
        • 遙控傳遞
        • 系統音訊控制
        LAN
        網路喚醒
        RJ48
        • IR-In/Out
        • Serial Xpress 介面

      • 特色

        數位服務
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • 文字傳訊
        • HbbTV
        • 字幕
        使用簡單
        • 畫面風格
        • 音效風格
        本機控制
        搖桿

      • 款客功能

        飯店模式
        • 搖桿控制鎖定
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制
        監禁模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        SmartInfo
        • HTML5 瀏覽器
        • 互動範本
        CMND&Control
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        • 睡眠定時器
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        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        控制器
        • 封鎖自動頻道更新
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        電源控制
        • 自動開機
        • 環保/快速開機
        • WoLAN
        • WoWLAN
        開啟控制
        • 通路
        • 功能
        • 圖片格式
        • 音量
        • 畫面風格
        遙控器
        • 隨附纜線帶
        • 電量不足偵測
        • RC 電池門鎖
        防盜
        • 電池防盜保護
        • Kensington 防盜鎖

      • 保健功能

        控制器
        • 多重遙控
        • 保健 RC 相容性
        • 護士呼叫系統相容性
        便利
        • 耳機輸出
        • 獨立主喇叭靜音
        安全
        • 雙重隔離 Class II
        • 防燃

      • 多媒體

        多媒體連結
        • USB
        • LAN
        支援視訊播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • 容器：AVI、MKV
        支援字幕格式
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        • ASS
        支援音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        • WMA-PRO (v9 和 v10)
        支援圖片格式
        JPG
        支援的 USB 視訊解析度
        達 1920x1080p@60Hz

      • 配件

        內附
        • 桌上型旋轉底座
        • 2 枚 AAA 電池
        • 保固手冊
        • 法律和安全手冊
        • 電源線
        • 遙控器 22AV1505B/12
        選購
        • 外部時鐘 22AV1120C/00
        • 保健 RC 22AV1109H/12
        • 設定 RC 22AV9573A
        • 藍牙 RC 22AV1507A/12

      • 功率

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        A+
        歐盟能源標章功率
        43  W
        年耗電量
        62  kW·h
        待機消耗功率
        <0.4W
        省電功能
        環保模式
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        設備寬度
        968  mm
        設備高度
        563  mm
        設備深度
        64/77  mm
        設備寬度 (含機座)
        968  mm
        設備高度 (含機座)
        625  mm
        設備厚度 (含機座)
        250  mm
        產品重量
        9.1  kg
        產品重量 (+機座)
        10.5  kg
        符合 VESA 標準掛架
        • 200 x 200 公釐
        • M6

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 保固手冊
      • 電源線
      • 桌上型立架

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          • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
          • 飛利浦不保證應用程式之正常運作的可用性與持續性。
          • 因為裝置預載的緣故，實際的可用記憶體可能更少。
          • 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
          • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。