USB 複製所有設定以快速安裝

配備快速複製能力，可在不到一分鐘的時間內，輕鬆將一台大型顯示器全部的程式及頻道設定複製到其他大型顯示器上。這個功能可確保不同大型顯示器間的一致性，並可大幅降低安裝時間和成本。