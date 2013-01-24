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專業大型顯示器

55HFL7011T/12
1 獲獎記錄
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    專業大型顯示器

    55HFL7011T/12
    1 獲獎記錄

    追求創新

    以高智慧、高性能、高效率的專業大型顯示器驚豔來訪的賓客。採用 Ambilight 情境光源吸引他們的注意，運用 Android™ 技術增進互動速度，盡情享受最先進的連線及遠端管理功能。 查看所有優點

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    追求創新

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      追求創新

      採用 Android™ 和 Ambilight 技術

      • 55 吋 Signature
      • 採用 Android™
      • 4K Ultra HD
      MyChoice 相容性為您帶來循環收益

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      MyChoice 提供簡易與低成本的方式讓您的賓客享受優質電視頻道。同時又能讓您創造更多收益，回收最初的電視投資。

      Miracast 與 DirectShare 可在 TV 上分享電影和音樂

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      這款 TV 可讓您的賓客自由享受各種內容，無線無負擔。透過開放的系統，我們能同時服務 iOS 及 Android 使用者，並且不斷延伸相容性，而安全分享機制還能給予賓客完善的保護。透過 Miracast 與 DirectShare，即可在 TV 上分享並享受圖片、電影、音樂！

      CMND & Control：輕鬆保養 TV

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      CMND & Control 可從單一中央位置遠端設定與安裝 TV，不需實際進入任何房間。不費吹灰之力即可更新與管理所有顯示器，完全不會打擾您的賓客。

      CMND & Create：隨時依照您的需求，顯示您想要的資訊

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      CMND & Create 可隨時依照您的需求，提供您想要的資訊。CMND 的內容管理模組可輕鬆創造與發送互動式的飯店品牌形象網頁。隨心所欲打造您的 TV 頁面，即時提供賓客最近更新資訊與飯店的最新發展。

      4K UltraHD：令人驚豔的生動觀賞體驗

      4K UltraHD 帶來令人驚豔的超清晰觀賞體驗。驚人的影像清晰度與生動鮮明的色彩，搭配較 Full HD 高出四倍的解析度，打開了真正通往新世界的窗戶。

      Ambilight：讓人沉醉的亮眼觀賞體驗

      此飛利浦專利技術能從電視螢幕側邊，將柔和的環繞光源投射至周圍壁面，讓螢幕看起來更寬廣，帶來更令人陶醉的觀賞體驗。顏色可自動搭配電視畫面調整。無論壁面色彩為何，壁面搭配功能都能讓燈光顏色完美配合電視畫面。以您的偏好調整 Ambilight 設定，打造專屬的 Ambilight 體驗。

      Android：更快速、更豐富、更有趣的 TV 體驗

      裝設 Android 的專業大型顯示器能提供更快速、更豐富且容易使用的介面。您可以控制各式各樣的專屬款客服務、應用程式與其他多種項目。喜愛的應用程式皆有直接連結，從選單即可輕鬆瀏覽。

      AppControl 可輕鬆新增、排序和刪除應用程式

      AppControl 可確保 TV 取得想要的應用程式。利用新增、刪除和排序應用程式，加上將應用程式設定至特定房間的功能，您無需進入房間，只要從中央位置控制，即可提供完全個人化的賓客體驗。為方便使用與安全起見，您可將自訂應用程式載入我們的私人、雲端式伺服器，如此一來只有您能夠進行存取，讓您高枕無憂。

      專為待客而設計的進階應用程式與多項服務

      進階應用程式含有各式各樣的應用程式資料庫。採用 Android 能使應用程式執行更順暢、更快速，而且更加先進。為款客量身打造，使用後即安全刪除賓客資訊，且能避免存取危害業務的不法內容。

      內建 IPTV 系統可提供最佳的自訂互動功能

      節省成本，告別雜亂。使用新款 Smart TV，您即可直接在 TV 上建立飯店系統。互動式頻道、隨選影片、互動式飯店選單和資訊，以及線上訂購系統，全都無需連接至 TV 的外接盒即可使用。除了透過同軸電視纜線傳遞內容外，您現在還可以使用網際網路直接將電視頻道或 VOD 傳遞至 TV。我們的合作夥伴網路可確保您取得想要的自訂入口網站。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示器
        4K Ultra HD LED
        廣色域顯示器
        85% NTSC 色域
        螢幕對角尺寸 (公制)
        139  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        55  吋
        長寬比
        16:9
        面板解析度
        3840x2160p
        亮度
        400  cd/m²
        視角
        178º (水平) / 178º (垂直)
        畫面增強
        • Pixel Precise UltraHD
        • 完美的自然動作
        • 800 Hz 完美動態比率 (Perfect Motion Rate)
        • Micro Dimming Pro

      • 音訊

        音效輸出功率
        45  W
        喇叭
        • 2.1
        • 前射式 + 後射式
        浴室喇叭輸出
        1.5W 單聲道 8Ohm
        音效功能
        • DTS Premium Sound
        • DTS Studio Sound
        • AVL
        • 不可思議環繞音效
        • 超重低音
        • Dolby MS10

      • 設計

        顏色
        深灰色
        特色
        • 鋁質邊框
        • Ambilight 3 向式

      • Android TV

        記憶體容量 (快閃)
        16GB*
        作業系統
        Android™ 5.1 (Lollipop)

      • 調諧器/接收/傳送

        數位電視
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (高達 2160p60)
        類比電視
        PAL
        IP 播放
        • 多播
        • 單播
        視訊播放
        • NTSC
        • PAL

      • 無線連線

        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast
        無線 LAN
        802.11 ac
        藍牙
        • 4.0
        • 無線音訊 (耳機)

      • 後方連接

        Scart 接頭
        • RGB
        • CVBS
        浴室喇叭輸出
        迷你插孔
        色差端子
        YPbPr + L/R cinch
        DVI 音訊輸入
        迷你插孔
        外部控制
        RJ-48
        外部電源
        • 12V/15W
        • 迷你插孔

      • 底部接頭

        天線
        IEC-75
        數位音訊輸出
        光學式
        乙太網路 (LAN)
        RJ-45
        HDMI1
        HDMI 2.0
        HDMI2
        HDMI 2.0
        USB1
        USB 2.0

      • 側邊連接

        一般介面插槽
        CI+ 1.3.2
        耳機輸出
        迷你插孔
        HDMI3
        HDMI 1.4
        HDMI4
        HDMI 1.4 (MHL 2.0)
        USB2
        USB 2.0
        USB3
        USB 3.0

      • 連線增強功能

        HDMI
        • ARC (所有連接埠)
        • DVI (所有連接埠)
        • MHL 2.0 (HDMI4)
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 單鍵播放
        • 系統待機
        • 遙控傳遞
        • 系統音訊控制
        RJ48
        • IR-In/Out
        • Serial Xpress 介面

      • 特色

        數位服務
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • 文字傳訊
        • HbbTV
        • 字幕
        使用簡單
        • 畫面風格
        • 音效風格
        本機控制
        搖桿

      • 款客功能

        飯店模式
        • 搖桿控制鎖定
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制
        監禁模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        SmartInfo
        • HTML5 瀏覽器
        • 互動範本
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        • 雲端型應用程式
        • Android 應用程式
        • 飛利浦大型顯示器遙控應用程式 (Philips TV Remote App)
        整合式服務
        5 天天氣預報
        收益創造
        MyChoice
        複製與韌體更新
        • 即時初始複製
        • 經由 USB/RF/IP
        計時器
        • 睡眠定時器
        • 鬧鈴喚醒
        時鐘
        • 待機模式的時鐘
        • 夜光 RC 按鈕
        • 螢幕時鐘
        語言
        賓客語言控制
        頻道
        • 組合式清單
        • 主題清單
        互動式 DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        控制器
        • 封鎖自動頻道更新
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        電源控制
        • 自動開機
        • 環保/快速開機
        • WoLAN
        • WoWLAN
        開啟控制
        • 通路
        • 功能
        • 圖片格式
        • 音量
        • 畫面風格
        遙控器
        • 隨附纜線帶
        • 電量不足偵測
        • RC 電池門鎖
        防盜
        • 電池防盜保護
        • Kensington 防盜鎖

      • 保健功能

        控制器
        • 多重遙控
        • 保健 RC 相容性
        • 護士呼叫系統相容性
        便利
        • 耳機輸出
        • 獨立主喇叭靜音
        安全
        • 雙重隔離 Class II
        • 防燃

      • 多媒體

        支援視訊播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • VP9
        • 容器：AVI、MKV
        支援字幕格式
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        • ASS
        支援音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        • WMA-PRO (v9 和 v10)
        支援圖片格式
        JPG

      • 支援的螢幕解析度

        HDMI 1/2
        達 3840x2160p @60Hz
        HDMI 3/4
        達 3840x2160p @30Hz
        調諧器
        • 其他：高達 1920x1080p@60Hz
        • T2 HEVC：高達 3840x2160@60Hz
        USB、LAN
        • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
        • 其他：高達 1920x1080p@60Hz

      • 配件

        內附
        • 桌上型旋轉底座
        • 2 枚 AAA 電池
        • 保固手冊
        • 法律和安全手冊
        • 電源線
        • 遙控器 22AV1505B/12
        選購
        • 保健 RC 22AV1109H/12
        • 設定 RC 22AV9573A
        • 藍牙 RC 22AV1507A/12

      • 功率

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        A
        歐盟能源標章功率
        97  W
        年耗電量
        141  kW·h
        待機消耗功率
        <0.4W
        省電功能
        環保模式
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        設備寬度
        1233  mm
        設備高度
        740  mm
        設備深度
        20/40/45  mm
        設備寬度 (含機座)
        1233  mm
        設備高度 (含機座)
        788  mm
        設備厚度 (含機座)
        205  mm
        產品重量
        21.5  kg
        產品重量 (+機座)
        25.5  kg
        符合 VESA 標準掛架
        • 200 x 200 公釐
        • M6

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 保固手冊
      • 電源線
      • 桌上型立架

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          • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
          • 飛利浦不保證應用程式之正常運作的可用性與持續性。
          • 因為裝置預載的緣故，實際的可用記憶體可能更少。
          • 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
          • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。