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追求創新
以高智慧、高性能、高效率的專業大型顯示器驚豔來訪的賓客。採用 Ambilight 情境光源吸引他們的注意，運用 Android™ 技術增進互動速度，盡情享受最先進的連線及遠端管理功能。 查看所有優點
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MyChoice 提供簡易與低成本的方式讓您的賓客享受優質電視頻道。同時又能讓您創造更多收益，回收最初的電視投資。
這款 TV 可讓您的賓客自由享受各種內容，無線無負擔。透過開放的系統，我們能同時服務 iOS 及 Android 使用者，並且不斷延伸相容性，而安全分享機制還能給予賓客完善的保護。透過 Miracast 與 DirectShare，即可在 TV 上分享並享受圖片、電影、音樂！
CMND & Control 可從單一中央位置遠端設定與安裝 TV，不需實際進入任何房間。不費吹灰之力即可更新與管理所有顯示器，完全不會打擾您的賓客。
CMND & Create 可隨時依照您的需求，提供您想要的資訊。CMND 的內容管理模組可輕鬆創造與發送互動式的飯店品牌形象網頁。隨心所欲打造您的 TV 頁面，即時提供賓客最近更新資訊與飯店的最新發展。
4K UltraHD 帶來令人驚豔的超清晰觀賞體驗。驚人的影像清晰度與生動鮮明的色彩，搭配較 Full HD 高出四倍的解析度，打開了真正通往新世界的窗戶。
此飛利浦專利技術能從電視螢幕側邊，將柔和的環繞光源投射至周圍壁面，讓螢幕看起來更寬廣，帶來更令人陶醉的觀賞體驗。顏色可自動搭配電視畫面調整。無論壁面色彩為何，壁面搭配功能都能讓燈光顏色完美配合電視畫面。以您的偏好調整 Ambilight 設定，打造專屬的 Ambilight 體驗。
裝設 Android 的專業大型顯示器能提供更快速、更豐富且容易使用的介面。您可以控制各式各樣的專屬款客服務、應用程式與其他多種項目。喜愛的應用程式皆有直接連結，從選單即可輕鬆瀏覽。
AppControl 可確保 TV 取得想要的應用程式。利用新增、刪除和排序應用程式，加上將應用程式設定至特定房間的功能，您無需進入房間，只要從中央位置控制，即可提供完全個人化的賓客體驗。為方便使用與安全起見，您可將自訂應用程式載入我們的私人、雲端式伺服器，如此一來只有您能夠進行存取，讓您高枕無憂。
進階應用程式含有各式各樣的應用程式資料庫。採用 Android 能使應用程式執行更順暢、更快速，而且更加先進。為款客量身打造，使用後即安全刪除賓客資訊，且能避免存取危害業務的不法內容。
節省成本，告別雜亂。使用新款 Smart TV，您即可直接在 TV 上建立飯店系統。互動式頻道、隨選影片、互動式飯店選單和資訊，以及線上訂購系統，全都無需連接至 TV 的外接盒即可使用。除了透過同軸電視纜線傳遞內容外，您現在還可以使用網際網路直接將電視頻道或 VOD 傳遞至 TV。我們的合作夥伴網路可確保您取得想要的自訂入口網站。
畫面/顯示
音訊
設計
Android TV
調諧器/接收/傳送
無線連線
後方連接
底部接頭
側邊連接
連線增強功能
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