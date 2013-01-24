AppControl 可輕鬆新增、排序和刪除應用程式

AppControl 可確保 TV 取得想要的應用程式。利用新增、刪除和排序應用程式，加上將應用程式設定至特定房間的功能，您無需進入房間，只要從中央位置控制，即可提供完全個人化的賓客體驗。為方便使用與安全起見，您可將自訂應用程式載入我們的私人、雲端式伺服器，如此一來只有您能夠進行存取，讓您高枕無憂。