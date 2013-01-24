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較傳統 Full HD TV 高出四倍的解析度，帶來絕無僅有的電視收視饗宴。3840 x 2160 像素提供極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。
每次開啟電源時，大型顯示器皆會顯示歡迎頁面。歡迎頁面可在安裝時透過 .png 格式的簡單歡迎影像顯示品牌並輕鬆自訂。
配備快速複製能力，可在不到一分鐘的時間內，輕鬆將一台電視全部的程式及頻道設定複製到其他電視機上。這個功能可確保不同電視機間的一致性，並可大幅降低安裝時間和成本。
分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至電視上的 USB 埠，即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。
數位及類比頻道的單一整合頻道清單。如此可讓賓客順暢地在類比及數位頻道間切換。
使用進階音量控制可安裝大型顯示器的啟動音量，並預先定義大型顯示器可操作的音量範圍，預防過度調整音量，同時避免干擾隔壁房的賓客。
系統管理員可停用或啟用本機控制鎖定，來防止透過控制按鈕對大型顯示器進行未經授權的使用，節省營運人員的管理時間。
預防未經授權即存取安裝及組態設定，以確保賓客極致便利性，同時避免不必要的重新設置成本。
飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。
畫面/顯示
音訊
設計
調諧器/接收/傳送
後方連接
側邊連接
底部接頭
連線增强功能
特色
款客功能
保健功能
多媒體
支援的螢幕解析度
配件
電源
尺寸