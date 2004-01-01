透過雲端來連接與控制內容

您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。