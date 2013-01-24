搜尋關鍵字
具備時尚風格，清新而潔淨的空氣
飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
具備時尚風格，清新而潔淨的空氣
飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點
具備時尚風格，清新而潔淨的空氣
飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
具備時尚風格，清新而潔淨的空氣
飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點
採用日本供應商 Nidec 自訂的強大模組 (風扇氣流率最高可達 41 L/min)，其驚人的馬達功率與空氣流體動力學設計可大幅降低噴氣阻力，並改善呼吸舒適度。
空氣網格精選自數千種高品質材質，確保極致的舒適透氣感受。外罩上細緻的柵狀樣式經過科學設計，可提供足夠的新鮮空氣通過，但會擋住污染物。其高可滲透性品質也可在堅固耐用的彈性之間達到的良好平衡，並透過熱發泡處理為您提供前所未有的呼吸體驗。
飛利浦實驗室透過亞洲臉型資料的科學分析來定義「黃金錨點」，可有效分散口罩在鼻樑、臉頰和耳朵上的壓力。
3D 雷射精準切割，更符合臉部輪廓，精巧的 V 型曲線提升臉部形狀，創造完美的 V 形線條視覺效果。
最高可達 US N95 級的防護，濾除 99% 的細菌和 95% 會引發嚴重不適的花粉。
由卓越的歐洲設計師團隊根據 23,000張亞洲臉孔所設計，立體的美麗口罩是專為搭配亞洲臉孔量身打造。
紫外線容易使您的肌膚老化。戴上太陽眼鏡只能保護您的眼睛，撐傘也很麻煩。UPF 50+ 等級的防護功能可協助您擺脫紫外線。