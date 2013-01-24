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Series 6000

智能口罩

ACM066/01
  • 具備時尚風格，清新而潔淨的空氣 具備時尚風格，清新而潔淨的空氣 具備時尚風格，清新而潔淨的空氣
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    Series 6000 智能口罩

    ACM066/01

    具備時尚風格，清新而潔淨的空氣

    飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$3,499.00

    Series 6000 智能口罩

    具備時尚風格，清新而潔淨的空氣

    飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點

    具備時尚風格，清新而潔淨的空氣

    飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點

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    Series 6000 智能口罩

    具備時尚風格，清新而潔淨的空氣

    飛利浦智能口罩透過其空氣動力系統，重新定義舒適呼吸配備的水準。不僅能將臉型修飾成瓜子臉，而且還具備 N95 級和 UPF 50+ 防護，使口罩成為讓人喜愛天天穿戴的時尚配件。 查看所有優點

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      具備時尚風格，清新而潔淨的空氣

      高效防護 穿戴舒適 時尚設計

      • 優異的呼吸舒適感
      • 黃金錨點V臉設計
      • N95 級防護

      強大的空氣動力系統，氣流率最高可達 41L*

      採用日本供應商 Nidec 自訂的強大模組 (風扇氣流率最高可達 41 L/min)，其驚人的馬達功率與空氣流體動力學設計可大幅降低噴氣阻力，並改善呼吸舒適度。

      Air Mesh太空網科技布料，舒適透氣

      空氣網格精選自數千種高品質材質，確保極致的舒適透氣感受。外罩上細緻的柵狀樣式經過科學設計，可提供足夠的新鮮空氣通過，但會擋住污染物。其高可滲透性品質也可在堅固耐用的彈性之間達到的良好平衡，並透過熱發泡處理為您提供前所未有的呼吸體驗。

      黃金錨點，有效分散壓力

      飛利浦實驗室透過亞洲臉型資料的科學分析來定義「黃金錨點」，可有效分散口罩在鼻樑、臉頰和耳朵上的壓力。

      3D 雷射精準切割技術，打造專屬的 V 形線條

      3D 雷射精準切割，更符合臉部輪廓，精巧的 V 型曲線提升臉部形狀，創造完美的 V 形線條視覺效果。

      濾除95%花粉*和 99% 的細菌

      最高可達 US N95 級的防護，濾除 99% 的細菌和 95% 會引發嚴重不適的花粉。

      3D立體輪廓設計，根據 23,000* 張亞洲臉孔量身打造

      由卓越的歐洲設計師團隊根據 23,000張亞洲臉孔所設計，立體的美麗口罩是專為搭配亞洲臉孔量身打造。

      UPF 50+ 抗 UV 防護

      紫外線容易使您的肌膚老化。戴上太陽眼鏡只能保護您的眼睛，撐傘也很麻煩。UPF 50+ 等級的防護功能可協助您擺脫紫外線。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色外殼 + 淡銀色外罩

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          • 這是以飛利浦內部實驗室結果為基礎，僅針對風扇本身計算得出。
          • 根據 GB / T2428 / 1998 與飛利浦內部的臉型資料
          • 參考美國 NIOSH 與飛利浦企業標準的測試條件，這些已經過第三方實驗室的測試與認證。
          • 花粉的大小範圍介於 15 至 200 µm (E. Pacini，Encyclopedia of Ecology 2008)。N95 濾網在最具滲透力的粒子大小 (=0.1 =0.3 µm) 有最低效率 (=95%)。
          • 這是根據第三方測試報告，由飛利浦內部實驗室所計算。