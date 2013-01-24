Air Mesh太空網科技布料，舒適透氣

空氣網格精選自數千種高品質材質，確保極致的舒適透氣感受。外罩上細緻的柵狀樣式經過科學設計，可提供足夠的新鮮空氣通過，但會擋住污染物。其高可滲透性品質也可在堅固耐用的彈性之間達到的良好平衡，並透過熱發泡處理為您提供前所未有的呼吸體驗。