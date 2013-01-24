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CD 播放機

AZ329/98
  • 隨時隨地享受好音樂 隨時隨地享受好音樂 隨時隨地享受好音樂
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    CD 播放機

    AZ329/98

    隨時隨地享受好音樂

    讓您享受生活中的輕鬆和便捷。輕巧的可攜式飛利浦 CD 播放機備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。 查看所有優點

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      隨時隨地享受好音樂

      • CD、MP3-CD、USB、FM
      • 卡帶
      • SD
      • 2W
      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

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      MP3 為「MPEG 1 Audio layer-7.6 cm (3")」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。

      CD 隨機播放/重複播放，打造專屬音樂饗宴

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      「隨機播放/重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

      音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

      音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

      輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。

      用於 MP3/WMA 播放的 USB Direct 和 SD 記憶卡插槽

      用於 MP3/WMA 播放的 USB Direct 和 SD 記憶卡插槽

      利用完整的檔案傳輸功能，您只要透過內建的 USB Direct 與 SD 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多數位音樂，方便又有趣。

      自動停止卡帶匣

      自動停止卡帶匣

      可設定 CD 20 首曲目

      CD 曲目播放功能讓您依喜好欣賞最愛音樂。

      技術規格

      • 音訊播放

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • SD 記憶卡
        • USB 隨身碟
        光碟播放模式
        • 快速快轉/倒帶
        • 搜尋下一首/前一首曲目
        • 重複播放/隨機播放/編排播放
        錄音帶座數目
        1
        卡帶匣技術
        機械式
        USB 直接播放模式
        • 快速倒帶/快轉
        • 前一首/下一首
        • 編排播放
        • 隨機
        • 播放/暫停
        • 重複播放
        • 停止

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        天線
        FM 天線

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        旋轉鈕 (類比)
        輸出功率
        2 x 1W RMS

      • 喇叭

        內建喇叭數
        2

      • 便利

        顯示類型
        LCD 顯示
        載入裝置類型
        頂端

      • 連線

        音訊輸入 (3.5 公釐)

      • 電源

        電源供應器
        100 - 240V AC，50/60Hz
        電池類型
        C 尺寸 (LR14)
        電池數量
        6
        電池電壓
        1.5  V

      • 配件

        纜線/接頭
        電源線
        其他
        快速入門指南
        保固
        保固手冊

      • 尺寸

        包裝深度
        158  mm
        包裝高度
        275  mm
        包裝寬度
        326  mm
        總重
        2.4  kg
        主機深度
        240  mm
        主機高度
        132  mm
        主機寬度
        299  mm
        重量
        2  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • 使用手冊
      • 產品保證書

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