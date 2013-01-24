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MP3 為「MPEG 1 Audio layer-7.6 cm (3")」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。
「隨機播放/重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。
輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供更佳的音效。
利用完整的檔案傳輸功能，您只要透過內建的 USB Direct 與 SD 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多數位音樂，方便又有趣。
CD 曲目播放功能讓您依喜好欣賞最愛音樂。
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