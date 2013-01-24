播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

MP3 為「MPEG 1 Audio layer-7.6 cm (3")」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。