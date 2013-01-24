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智慧主動式保護功能，給您更健康強韌的髮絲
飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
智慧主動式保護功能，給您更健康強韌的髮絲
飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
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飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
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飛利浦 SmartCare 吹風機具備創新獨特的 ThermoShield 智能風熱吹護技術，會主動調節吹整溫度，避免過熱高溫傷害頭髮和頭皮，讓您擁有健康亮麗的秀髮。 查看所有優點
ThermoShield 智能風熱吹護是飛利浦一項創新技術，為您的秀髮提供聰明又卓越的保護。感應器會持續診斷空氣熱度並持續調整溫度，以迅速且健康的方式吹乾頭髮。當 ThermoShield 智能風熱吹護感應器啟動時，LED 燈會自動亮起。此時，您可能會感受到規則的溫度變動，沒有特別燙的地方，您的秀髮與頭皮也會受到主動式保護，避免過熱高溫傷害。
立即釋放 2 倍負離子，讓秀髮滑順、不毛躁。負離子功能可消除靜電、改善髮質與頭皮，並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮滑順又閃閃動人。雙負離子出口，一個在吹風機中心，另一個接近出風口，確保負離子氣流分佈均勻，並產生絕佳護髮效果。
1500W 吹風機給您最佳的風量與溫和吹整效能，每天打造亮麗秀髮。
您可以輕鬆調整所需的風速和溫度，打造完美的美髮造型。六種不同設定，可確保精確和量身打造的造型效果。
這是吹風機不可或缺的一項專業級功能。持續按住瞬間冷風鍵時，空氣會冷卻至環境溫度，讓您能更快速定型。放開按鍵後，溫度即會上升。
此吹風機採用折疊式握把設計，方便您打包、收納或隨身攜帶。
風力集中吹嘴的運作原理是讓氣流通過出口時，集中在特定區域，因此可快速吹乾頭髮，並更準確修整細部造型。