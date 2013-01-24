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隨時隨地享受強大吹整效果，溫柔呵護秀髮
飛利浦吹風機 Essential 風力強勁，溫柔吹整。1500W 吹整風力搭配負離子護髮功能，打造閃亮秀髮。精巧設計結合折疊式握把，是理想的隨攜良伴。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
隨時隨地享受強大吹整效果，溫柔呵護秀髮
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飛利浦吹風機 Essential 風力強勁，溫柔吹整。1500W 吹整風力搭配負離子護髮功能，打造閃亮秀髮。精巧設計結合折疊式握把，是理想的隨攜良伴。 查看所有優點
這款 1500W 吹風機提供最佳風量，每天打造亮麗秀髮。
負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤。
護髮溫控設定能提供最佳的吹風溫度，防止秀髮過度受熱。風力依然強勁，但卻可讓秀髮備受呵護。
吹風機採用輕巧設計搭配折疊式握把，方便您打包、收納或隨身攜帶。
相容於 110-240 伏特。世界各地均適用。
此吹風機提供 3 種預選的風速/溫度組合，可快速輕鬆打造完美的美髮造型。
集中風量的吹嘴有助於精準造型及修飾使用。
瞬間冷風鍵可提供瞬間冷風，是吹髮最後一步定型修飾的必備功能。
橡膠掛環位於把手底座，居家使用或出外造型都非常方便。
特色
技術規格
客戶服務
重量與尺寸