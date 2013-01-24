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Essential

吹風機

BHD007/11
  • 隨時隨地享受強大吹整效果，溫柔呵護秀髮 隨時隨地享受強大吹整效果，溫柔呵護秀髮 隨時隨地享受強大吹整效果，溫柔呵護秀髮
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    Essential 吹風機

    BHD007/11

    隨時隨地享受強大吹整效果，溫柔呵護秀髮

    飛利浦吹風機 Essential 風力強勁，溫柔吹整。1500W 吹整風力搭配負離子護髮功能，打造閃亮秀髮。精巧設計結合折疊式握把，是理想的隨攜良伴。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$988.00

    Essential 吹風機

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    飛利浦吹風機 Essential 風力強勁，溫柔吹整。1500W 吹整風力搭配負離子護髮功能，打造閃亮秀髮。精巧設計結合折疊式握把，是理想的隨攜良伴。 查看所有優點

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      隨時隨地享受強大吹整效果，溫柔呵護秀髮

      • 1500W
      • 負離子護髮
      • 折疊式握把
      • 國際電壓
      1500W 吹整風力

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      這款 1500W 吹風機提供最佳風量，每天打造亮麗秀髮。

      負離子護髮，秀髮閃亮不毛躁

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      負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤。

      護髮溫控設定

      護髮溫控設定

      護髮溫控設定能提供最佳的吹風溫度，防止秀髮過度受熱。風力依然強勁，但卻可讓秀髮備受呵護。

      折疊式握把，收納方便

      折疊式握把，收納方便

      吹風機採用輕巧設計搭配折疊式握把，方便您打包、收納或隨身攜帶。

      國際電壓全世界皆適用

      國際電壓全世界皆適用

      相容於 110-240 伏特。世界各地均適用。

      三種彈性溫度與速度設定

      三種彈性溫度與速度設定

      此吹風機提供 3 種預選的風速/溫度組合，可快速輕鬆打造完美的美髮造型。

      20 公釐吹嘴可集中風量

      20 公釐吹嘴可集中風量

      集中風量的吹嘴有助於精準造型及修飾使用。

      瞬間冷風鍵，幫助秀髮定型

      瞬間冷風鍵，幫助秀髮定型

      瞬間冷風鍵可提供瞬間冷風，是吹髮最後一步定型修飾的必備功能。

      簡易收納掛環，方便收納

      簡易收納掛環，方便收納

      橡膠掛環位於把手底座，居家使用或出外造型都非常方便。

      技術規格

      • 特色

        國際電壓
        折疊式握把
        吊環
        配件數目
        1
        瞬間冷風鍵
        吹嘴/風力集中吹嘴
        內含旅行收納袋
        負離子護髮

      • 技術規格

        顏色/表面
        PC 亮色和霧面
        頻率
        50-60  Hz
        馬達
        直流電馬達
        瓦數
        1500  W
        電線長度
        1.8  m
        電壓
        110-127 / 220-240  V

      • 客戶服務

        2 年全球保固

      • 重量與尺寸

        產品尺寸
        125 x 80 x 245 公釐
        產品重量 (不含包裝)
        450 公克

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