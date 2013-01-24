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EssentialCare

吹風機

BHD019/01
  • 輕鬆照護您的秀髮 輕鬆照護您的秀髮 輕鬆照護您的秀髮
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    EssentialCare 吹風機

    BHD019/01

    輕鬆照護您的秀髮

    飛利浦溫控護髮 Essential 吹風機搭配 1500W 風力，讓您快速吹乾秀髮，且溫控護髮設定提供加倍呵護。具備 6 種彈性溫度與風速設定，專為滿足不同的吹整需求而設計。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$599.00

    EssentialCare 吹風機

    輕鬆照護您的秀髮

    飛利浦溫控護髮 Essential 吹風機搭配 1500W 風力，讓您快速吹乾秀髮，且溫控護髮設定提供加倍呵護。具備 6 種彈性溫度與風速設定，專為滿足不同的吹整需求而設計。 查看所有優點

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    EssentialCare 吹風機

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      護髮溫控設定

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      技術規格

      • 護髮技術

        負離子護髮
        溫控護髮設定

      • 特色

        溫度/風速設定
        6
        6

      • 技術規格

        溫控護髮設定
        電壓
        220  V
        瓦數
        1500  W
        電線長度
        1.5  m

      • 配件

        附件
        噴嘴

      • 客戶服務

        兩年全球保固

      取得產品支援

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