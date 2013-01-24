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輕鬆照護您的秀髮
飛利浦溫控護髮 Essential 吹風機搭配 1500W 風力，讓您快速吹乾秀髮，且溫控護髮設定提供加倍呵護。具備 6 種彈性溫度與風速設定，專為滿足不同的吹整需求而設計。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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輕鬆照護您的秀髮
飛利浦溫控護髮 Essential 吹風機搭配 1500W 風力，讓您快速吹乾秀髮，且溫控護髮設定提供加倍呵護。具備 6 種彈性溫度與風速設定，專為滿足不同的吹整需求而設計。 查看所有優點
1500W 吹風機給您最完美的風量與吹整效能，每天打造亮麗秀髮。
溫控護髮設定提供穩定的吹風溫度，不但能快速吹乾頭髮，且不會過熱，並能維持頭髮健康水分，給您一頭亮麗柔順的秀髮。
負離子功能可消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，增添亮度與光澤，讓秀髮柔順、閃閃動人、不毛躁。
20 公釐吹嘴的開口能集中氣流到特定區域。可搭配吹風機和刷子進行專業造型。
瞬間冷風鍵是您必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。
1.5 公尺電源線設計，使用最靈活。
橡膠掛環位於把手底座，居家使用或出外造型都非常方便。
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