箱內其他物品
- 用於從電腦充電的 USB 纜線
- 全球保固手冊
- 快速安裝指南
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藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！
即使電池電量不足時，防破音功能仍可讓音樂嘹亮播放，同時維持高音質。可接受輸入訊號範圍從 300mV 到 1000mV，喇叭不會因失真而受損。這款喇叭能透過專屬的音訊限制器 IC，處理防破音功能，這樣能監控音樂訊號，並使峰值維持在擴大機範圍內，防止削波導致的音訊失真問題，絕不影響播放音量。隨身喇叭重現音樂峰值的能力通常會隨著電量減弱而降低，但防破音功能可減少電量造成的峰值問題，美妙音樂永不失真。
隨時隨地盡情播放音樂。內建的充電式電池讓您可以輕鬆享受個人音樂，不必煩惱纏繞的電源線，也無須忍受尋找插座的不便。立即享受可自由隨身攜帶的動人好音樂。
這款擁有內建麥克風的喇叭也能作為免持電話使用。有來電時，音樂會暫停，您即可透過喇叭通話。無論是進行業務通話，或是從派對打電話給您的朋友，都很合適。
耐用、防水可浮起，專為戶外設計
相容性
連線
便利
音效
喇叭
功率
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