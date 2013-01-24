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無線隨身喇叭

BT2200B/00
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      與您一樣不畏冒險的喇叭

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      藍牙無線音樂串流功能

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      藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

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      隨時隨地盡情播放音樂。內建的充電式電池讓您可以輕鬆享受個人音樂，不必煩惱纏繞的電源線，也無須忍受尋找插座的不便。立即享受可自由隨身攜帶的動人好音樂。

      方便連線的音訊輸入，適用於絕大多數的電子裝置

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      免持通話用內建麥克風

      這款擁有內建麥克風的喇叭也能作為免持電話使用。有來電時，音樂會暫停，您即可透過喇叭通話。無論是進行業務通話，或是從派對打電話給您的朋友，都很合適。

      耐用、防水可浮起，專為戶外設計

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      技術規格

      • 相容性

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • new iPad
        • iPad mini
        • iPad (搭配 Retina 顯示器)
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        iPod touch
        第 3 代或更新版本
        Android 平板電腦與智慧型手機
        搭配 Android 2.1 與藍牙 2.1 或更高版本
        適用於
        藍牙 4.0 或更低版本
        其他配備藍牙功能的裝置

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        藍牙範圍
        視線所及，10 公尺或 30 英呎
        音訊輸入 (3.5 公釐)

      • 便利

        防水
        IPX6
        內建麥克風
        用於喇叭會議通話

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        2.8W
        音效系統
        單聲道

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        1 x 1.6"

      • 功率

        電池使用時間
        5  hr
        電池類型
        鋰聚合物 (內建)

      • 配件

        附配件
        • 用於從電腦充電的 USB 纜線
        • 全球保固手冊
        • 快速安裝指南

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        107 x 58 x 69  mm
        產品重量
        0.2  kg
        包裝尺寸 (寬x深x高)
        112 x 73 x 167 公釐
        產品含包裝重量
        0.35  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 用於從電腦充電的 USB 纜線
      • 全球保固手冊
      • 快速安裝指南

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