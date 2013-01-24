防破音功能，讓音樂盡情大聲放送不失真

即使電池電量不足時，防破音功能仍可讓音樂嘹亮播放，同時維持高音質。可接受輸入訊號範圍從 300mV 到 1000mV，喇叭不會因失真而受損。這款喇叭能透過專屬的音訊限制器 IC，處理防破音功能，這樣能監控音樂訊號，並使峰值維持在擴大機範圍內，防止削波導致的音訊失真問題，絕不影響播放音量。隨身喇叭重現音樂峰值的能力通常會隨著電量減弱而降低，但防破音功能可減少電量造成的峰值問題，美妙音樂永不失真。