自動製作完美奶泡

Saeco 義式咖啡機搭配全新 Cappuccinatore 奶泡器，家裡也可以是咖啡館！這款奶泡器由牛奶壺/牛奶盒中吸出鮮奶並與空氣混合，自動打出綿密奶泡流至咖啡杯中。您只需要再加入美味的義式咖啡，即可細細品味特調的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵！