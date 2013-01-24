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Philips Saeco

Cappuccinatore (奶泡器)

CA6801/00
Saeco
Saeco
  • 原創義式 Cappuccinatore 奶泡器是您的 Saeco 良伴 原創義式 Cappuccinatore 奶泡器是您的 Saeco 良伴 原創義式 Cappuccinatore 奶泡器是您的 Saeco 良伴
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    Philips Saeco Cappuccinatore (奶泡器)

    CA6801/00

    原創義式 Cappuccinatore 奶泡器是您的 Saeco 良伴

    Cappuccinatore 奶泡器 CA6801/00 讓 Saeco 義式咖啡機自動成為製作以奶泡為基底的特調咖啡專家！ 查看所有優點

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    義式咖啡機自動奶泡器

    • 適用於 Saeco 義式咖啡機

    自動製作完美奶泡

    Saeco 義式咖啡機搭配全新 Cappuccinatore 奶泡器，家裡也可以是咖啡館！這款奶泡器由牛奶壺/牛奶盒中吸出鮮奶並與空氣混合，自動打出綿密奶泡流至咖啡杯中。您只需要再加入美味的義式咖啡，即可細細品味特調的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵！

    沒有需要清潔的小零件

    操作簡單方便！奶泡製作完成後，簡單拆卸即可放到洗碗機中清洗！

    技術規格

    • 包裝

      數量
      1 個 Cappuccinatore 奶泡器及 1 個牛奶管

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