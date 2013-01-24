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原創義式 Cappuccinatore 奶泡器是您的 Saeco 良伴
Cappuccinatore 奶泡器 CA6801/00 讓 Saeco 義式咖啡機自動成為製作以奶泡為基底的特調咖啡專家！ 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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