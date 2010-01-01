輕質聚丙烯單體，給您清澈的音質體驗

在喇叭內部的音圈上有一層薄膜，可以在收到輸入訊號的時候產生訊號波形。它會將訊號波轉換成音訊波。聚丙烯是史上最輕巧的塑料發明之一，其輕巧、高強度、堅硬和耐高溫的特性，是製造喇叭薄膜的最佳材料。聚丙烯單體能呈現高品質的音樂，即使是極小的聲音訊號也能忠實反應，創造出清晰生動的音效。