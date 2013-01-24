強力鐵氧體磁石可提供高功率效能

鐵氧體是一種輕巧而堅固的材料，具有可長期延續且一致的磁場。鐵氧體是重要的喇叭組件，能使音圈和薄膜運動。收到輸入訊號時，音圈會扮演電磁體的角色，讓低音喇叭和高音喇叭薄膜相吸或相斥。鐵氧體磁石能製造出一個均勻的磁場，讓薄膜能平穩地運動，確保以低失真的狀態輸出音效。使用鐵氧體這種穩定且具高保磁力的磁體，音圈就能在產生響亮音效的同時，還能維持音調柔和悅耳。