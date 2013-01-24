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充電器

DLP8088NC/00
  • 適合露營與其他活動的充電器 適合露營與其他活動的充電器 適合露營與其他活動的充電器
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    充電器

    DLP8088NC/00

    適合露營與其他活動的充電器

    128000mAh 的強大充電器，可供您所有裝置使用，是露營的好夥伴

    充電器

    適合露營與其他活動的充電器

    128000mAh 的強大充電器，可供您所有裝置使用，是露營的好夥伴

    適合露營與其他活動的充電器

    128000mAh 的強大充電器，可供您所有裝置使用，是露營的好夥伴

    充電器

    適合露營與其他活動的充電器

    128000mAh 的強大充電器，可供您所有裝置使用，是露營的好夥伴

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      適合露營與其他活動的充電器

      最多可使用 11 個裝置

      走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電

      即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。

      Qi 無線技術

      Qi 無線充電技術為智慧型手機和其他行動裝置廣泛採用。飛利浦無線充電器與採用 Qi 無線技術的電話和其他裝置相容，只要將裝置放在這塊充電板上，就能輕鬆享受充電體驗。

      支援電力傳輸的 USB-C 連接埠

      USB-C 是最新的充電接頭，目前如手機、室外攝影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。PD (電力傳輸) 是 USB 的電力傳輸標準，其定義的電力傳輸標準為 15 瓦、27 瓦、45 瓦，最高可達 100 瓦。

      技術規格

      • 配件

        纜線
        充電纜線

      • 相容性

        可與下列
        USB 充電裝置搭配使用

      • 外紙箱

        GTIN
        1 48 95229 10730 1
        包裝數
        2

      • 包裝尺寸

        EAN
        48 95229 10730 4

      • 功率

        電池容量
        128000mAh
        電池類型
        鋰離子
        輸出
        460.8Wh
        2 個 USB-C 搭配 PD (單個支援最大 60 瓦)、4 個 USB-A 搭配 (雙連接埠支援 QC 3.0) 2 個 AC (220V/50Hz)、2 個 Qi (單個最大 10 瓦)、1 個車用 DC 插座，最大 96 瓦 @ 12V/8A
        輸入功率
        AC 和 DC 電源
        AC 220V/50Hz，約 6 小時，DC 12V 車用電源插座，約 10 小時

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