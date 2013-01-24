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適合露營與其他活動的充電器
128000mAh 的強大充電器，可供您所有裝置使用，是露營的好夥伴
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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即使身旁沒有電源插座或車用充電器，您還是可以利用便利的電池組替您的裝置充電。這款智慧型電池組會先行供電，因此電池組的電量用畢移除後，您的裝置裡還有全新的電池電力可使用。
Qi 無線充電技術為智慧型手機和其他行動裝置廣泛採用。飛利浦無線充電器與採用 Qi 無線技術的電話和其他裝置相容，只要將裝置放在這塊充電板上，就能輕鬆享受充電體驗。
USB-C 是最新的充電接頭，目前如手機、室外攝影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。PD (電力傳輸) 是 USB 的電力傳輸標準，其定義的電力傳輸標準為 15 瓦、27 瓦、45 瓦，最高可達 100 瓦。
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