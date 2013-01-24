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對於各種地板材質均能發揮徹底清潔效果
全新飛利浦 PowerPro Duo 為您提供硬質地板與地毯上的徹底清潔效果。PowerCyclone 科技維持高吸力，常保優異性能。TriActive 全方位三效合一渦輪吸頭一次可吸入更多灰塵與毛絮。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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對於各種地板材質均能發揮徹底清潔效果
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2 合 1 功能結合了直立式吸塵器與手持式吸塵器的雙重優點，讓您輕鬆清潔地板和傢俱。
充電式電池讓您可以無線使用本產品，走到哪裡清到哪裡。電線不再是您的阻礙，清掃不同的房間，一點都不麻煩。
PowerPro Duo 的設計可清理所有角落，毫不費力就能清潔沙發、床鋪或桌底。
集塵盒的設計完美，在倒出灰塵的同時不會造成灰塵飛揚。簡單一步清空系統讓您不必碰觸髒污，就能輕鬆清空集塵桶，免除複雜步驟。簡簡單單，就能輕鬆又衛生地清潔環境。
PowerCyclone 技術透過幾個高效率步驟，一次就能實現徹底清潔效果：1) 直立平滑的進風口讓空氣得以快速進入 PowerCyclone。2) 彎型空氣通道讓氣旋室的空氣加速，有效分離灰塵與空氣。
本款吸塵器的吸塵桿很好放置，無論有無手持握把都能直立站好。因此，您可以隨處快速擺放吸塵器，即使是在清潔過程中也沒問題。
TriActive 全方位三效合一渦輪吸頭在硬質地板和地毯上都能展現強勁無比的吸塵效能。電動刷頭及最佳化氣流，只需行經一次就能吸除所有灰塵和絨毛。
TriActive 全方位三效合一渦輪吸頭搭配電動刷，能夠輕鬆清潔沙發、靠墊與其他織物上的動物毛髮。是寵物主人的理想選擇。
強力的 18V 鋰電池較標準電池電力更持久。鋰電池也相當輕巧，讓您的清潔工作更加愉快。
3 層水洗式濾網可捕捉 90% 以上的過敏原，像是花粉、寵物毛髮與灰塵，帶來潔淨空氣。
效能
設計
過濾系統
吸頭與配件
重量和尺寸
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