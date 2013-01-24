主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Swarovski

USB 隨身碟

FM01SW21/00
Swarovski
Swarovski
  • 為您的資料注入靈魂 為您的資料注入靈魂 為您的資料注入靈魂
    -{discount-value}

    Swarovski USB 隨身碟

    FM01SW21/00

    為您的資料注入靈魂

    功能性一流，美不勝收的智慧結晶。從現在起，飛利浦與施華洛世奇令人驚豔的合作讓科技變得更有趣。此一智慧結晶的名字即是 Active Crystals。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Swarovski USB 隨身碟

    為您的資料注入靈魂

    功能性一流，美不勝收的智慧結晶。從現在起，飛利浦與施華洛世奇令人驚豔的合作讓科技變得更有趣。此一智慧結晶的名字即是 Active Crystals。 查看所有優點

    為您的資料注入靈魂

    功能性一流，美不勝收的智慧結晶。從現在起，飛利浦與施華洛世奇令人驚豔的合作讓科技變得更有趣。此一智慧結晶的名字即是 Active Crystals。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Swarovski USB 隨身碟

    為您的資料注入靈魂

    功能性一流，美不勝收的智慧結晶。從現在起，飛利浦與施華洛世奇令人驚豔的合作讓科技變得更有趣。此一智慧結晶的名字即是 Active Crystals。 查看所有優點

    類似產品

    See all usb-flash-drives

      為您的資料注入靈魂

      可儲存文件、相片、音樂

      • Heart Ware
      • Vitrail Light
      • 1GB

      不對稱全切面水晶琉璃光澤

      採用不對稱全切面琉璃光澤水晶，將俐落風格與水晶光澤優雅結合在一起。當實用性已經不能滿足您時，全新的 Active Crystals USB 隨身碟為您的資料分享注入靈魂。

      時尚珠寶點綴在拋光不銹鋼機身上

      功能性一流，美不勝收的智慧結晶。全新的 Active Crystals USB 隨身碟以拋光不銹鋼製作，盡現時尚精巧的設計。

      精美的項鍊與收藏袋

      將您的 Active Crystals USB 隨身碟繫上精美的項鍊，當作時尚飾品配戴。我們隨附精心設計的收藏袋，可保護您珍貴的 Active Crystals USB 隨身碟免於磨損。

      1GB 儲存容量可儲存大型資料檔案

      實用的 1GB 容量讓您可透過 PC 或是筆記型電腦的 USB 連接埠，進行儲存、交換與分享像是文件、音樂或是相片等大型檔案。

      利用高速 USB 2.0 快速進行資料傳輸

      高速的資料傳輸速度大幅縮短了惱人的等候時間，讓您在電腦與硬碟間來回複製大型媒體檔案時不再苦苦等候。

      分享與儲存高達 250 首歌曲與 1000 張相片

      這款時尚珠寶可分享與儲存高達 250 首歌曲與 1000 張相片，最適合個人使用、功能強大的可攜式裝置。不管是裝滿孩子相片的母親，或是攜帶各式檔案的職業婦女，皆可體驗極致簡便。

      隨附精心設計且操作簡便的軟體

      隨附完整軟體組合，將會由 Active Crystals USB 隨身碟自動執行。您可使用許多實用功能，像是檔案同步與自動檔案壓縮。

      以密碼保護您珍貴的個人資料

      有了具備 256 位元 AES 加密技術的密碼保護，您珍貴的個人資訊只需透過密碼便可防止未經授權的存取。

      技術規格

      • 儲存媒體

        內建記憶體容量
        1  GB
        傳送速度
        讀取速率高達 15MB/秒、寫入速率高達 3MB/秒
        內建記憶體容量
        MLC NAND Flash

      • 連線

        USB
        USB 2.0 高速

      • 配件

        收藏袋
        項鍊
        使用者手冊
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 西班牙文
        • 葡萄牙文
        • 義大利文
        • 俄文
        • 繁體中文
        • 韓文
        • 日文
        保證手冊

      • 系統需求

        PC 作業系統
        Windows Vista、XP、2000、ME、98SE；Mac OS 9.0 或以上的版本、Linux 2.4.0 或以上的版本
        USB
        可用的 USB 埠

      • 其他

        保證
        2 年

      • 包裝資料

        包裝類型
        珠寶外殼，附精美包裝盒

      • 包裝尺寸

        高度
        9.6  cm
        寬度
        9.6  cm
        深度
        9.6  cm
        淨重
        0.07  kg
        總重
        0.37  kg
        皮重
        0.3  kg
        深度
        3.8  吋
        總重
        0.816  lb
        高度
        3.8  吋
        淨重
        0.154  lb
        皮重
        0.661  lb
        寬度
        3.8  吋
        EAN
        87 12581 39418 9
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外箱

        長度
        49.5  cm
        寬度
        24  cm
        高度
        27.6  cm
        淨重
        1.12  kg
        總重
        8.416  kg
        皮重
        7.296  kg
        總重
        18.554  lb
        高度
        10.9  吋
        長度
        19.5  吋
        淨重
        2.469  lb
        皮重
        16.085  lb
        寬度
        9.4  吋
        EAN
        87 12581 39420 2
        包裝數
        16

      • 內紙箱

        總重
        4.638  lb
        總重
        2.104  kg
        高度
        5.0  吋
        高度
        12.6  cm
        長度
        23.9  cm
        長度
        9.4  吋
        淨重
        0.617  lb
        淨重
        0.28  kg
        皮重
        4.021  lb
        皮重
        1.824  kg
        寬度
        9.0  吋
        寬度
        22.8  cm
        EAN
        87 12581 39419 6
        包裝數
        4

      內容物

      箱內其他物品

      • IFU / 使用者手冊
      • 項鍊
      • 收藏袋
      • 保證手冊

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品