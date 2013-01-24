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採用不對稱全切面琉璃光澤水晶，將俐落風格與水晶光澤優雅結合在一起。當實用性已經不能滿足您時，全新的 Active Crystals USB 隨身碟為您的資料分享注入靈魂。
功能性一流，美不勝收的智慧結晶。全新的 Active Crystals USB 隨身碟以拋光不銹鋼製作，盡現時尚精巧的設計。
將您的 Active Crystals USB 隨身碟繫上精美的項鍊，當作時尚飾品配戴。我們隨附精心設計的收藏袋，可保護您珍貴的 Active Crystals USB 隨身碟免於磨損。
實用的 1GB 容量讓您可透過 PC 或是筆記型電腦的 USB 連接埠，進行儲存、交換與分享像是文件、音樂或是相片等大型檔案。
高速的資料傳輸速度大幅縮短了惱人的等候時間，讓您在電腦與硬碟間來回複製大型媒體檔案時不再苦苦等候。
這款時尚珠寶可分享與儲存高達 250 首歌曲與 1000 張相片，最適合個人使用、功能強大的可攜式裝置。不管是裝滿孩子相片的母親，或是攜帶各式檔案的職業婦女，皆可體驗極致簡便。
隨附完整軟體組合，將會由 Active Crystals USB 隨身碟自動執行。您可使用許多實用功能，像是檔案同步與自動檔案壓縮。
有了具備 256 位元 AES 加密技術的密碼保護，您珍貴的個人資訊只需透過密碼便可防止未經授權的存取。
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