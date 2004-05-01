數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。