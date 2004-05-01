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迷你 Hi-Fi 音響

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  • 利用 MAX Sound 音效播放 MP3 利用 MAX Sound 音效播放 MP3 利用 MAX Sound 音效播放 MP3
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    迷你 Hi-Fi 音響

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    利用 MAX Sound 音效播放 MP3

    用 MP3 迷你 Hi-Fi 音響播放出的飛利浦 MAX 音效滿足您所有的音樂需求。自由享受長達 30 小時的 MP3-CD 音樂。直覺性的操作，讓您輕鬆使用。 查看所有優點

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      MP3 為「MPEG 1 Audio layer-3」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。

      3 片式 CD 換片機，可播放 WMA-/MP3-CD 音樂

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      使用 3 片式 CD 換片機播放音樂，讓您一次選擇裝置內 3 張不同的 CD。這項便利的設計讓您能夠品味各種音樂，同時省下寶貴的時間，不用經常更換 CD。

      動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

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      只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

      數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質

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      數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

      虛擬環境控制提供模擬的音效設定

      虛擬環境控制 (VEC) 創造虛擬的音效環境，讓聽眾享受各種模擬音效設定的音樂呈現，彷彿身歷其境。VEC 音效設定使用數位技術，模擬特殊空間或環境 (如音樂廳、劇院、演唱會等) 的音效特色。VEC 重新創造各種環境與設定的音場，讓您更加沉浸於最愛的音樂中。

      技術規格

      • 音效

        加強音效
        • 數位音質控制 4 種模式
        • MAX 音效
        • 三階動態低音加重功能
        • 虛擬環境控制

      • 喇叭

        主喇叭
        • 3 聲道
        • 低音反射式喇叭系統
        • 6.5 吋低音喇叭
        • 2.5 吋磁性流體高音喇叭
        • 1 吋 polydome piezo
        • 可拆式喇叭護網

      • 播放音效

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        裝載器類型
        3 CD 換片機
        光碟數目
        3
        光碟播放模式
        • 重複播放/單首播放/整張光碟/自訂曲目播放
        • 隨機播放
        • 可設定 99 首曲目
        卡帶匣技術
        全邏輯
        卡帶播放模式
        • 連續播放
        • 快轉/倒轉
        • 全自動停止
        錄音帶座數目
        2

      • 錄音

        錄音增强功能
        • 自動錄音音量設定
        • 單鍵 CD 同步錄音

      • 調諧器/接收/傳送

        自動數位選台
        調諧器波段
        • FM
        • MW
        調諧器增强功能
        • 自動儲存
        • 便捷設定 (隨插即用)

      • 連線

        耳機
        3.5 公釐
        其他連接
        • FM 天線
        • MW 天線

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 睡眠定時器
        時鐘
        主螢幕顯示
        顯示類型
        FTD
        指示功能
        DIM 模式

      • 週邊配件

        附配件
        • AC 電源線
        • FM/MW 天線

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • FM/MW 天線

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