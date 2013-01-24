從您的個人電腦遙控 MP3 音樂

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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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USB PC Link 讓您以飛利浦環繞音效系統的強大音響取代電腦喇叭，播放 MP3 音樂。只要使用 USB 纜線連接電腦與音響，即可直接輸出 MP3 音樂到音響系統，把電腦轉化為「大型 MP3 音樂點唱機」。音響系統與遙控器上的控制按鈕，讓您方便瀏覽與控制 MusicMatch 播放清單儲存的 MP3 音樂。您也可以在音響系統顯示螢幕上檢視歌曲標題資訊與播放時間。
Class ‘D’ 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class ‘D’ 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。
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