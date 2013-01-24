從您的個人電腦遙控 MP3 音樂

USB PC 連線讓您的電腦搖身一變，成為大型 MP3 音樂點唱機

USB PC Link 讓您以飛利浦環繞音效系統的強大音響取代電腦喇叭，播放 MP3 音樂。只要使用 USB 纜線連接電腦與音響，即可直接輸出 MP3 音樂到音響系統，把電腦轉化為「大型 MP3 音樂點唱機」。音響系統與遙控器上的控制按鈕，讓您方便瀏覽與控制 MusicMatch 播放清單儲存的 MP3 音樂。您也可以在音響系統顯示螢幕上檢視歌曲標題資訊與播放時間。